Эксклюзивным партнером по реализации препарата BELEODAQ® становится IDEOGEN

Подразделение по управлению доступом группы компаний IDEOGEN берет на себя руководство программой специального доступа для использования препарата BELEODAQ® (Белиностат) в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, России и СНГ.

Рецептурный препарат BELEODAQ® применяется для лечения пациентов с редкой формой рака крови — периферической Т-клеточной лимфомой (ПТКЛ) — в случае рецидива болезни или ее невосприимчивости к ранее использованным методам лечения. ПТКЛ представляет собой группу редких и агрессивных неходжкинских лимфом (НХЛ), злокачественных лимфопролиферативных заболеваний. На эту группу приходится примерно 10-15% всех случаев НХЛ.

BELEODAQ® (Белиностат) является единственным в мире ингибитором гистондеацетилазы («ингибитором молекулы HDAC»), признанным способом лечения рефрактерной или рецидивирующей ПТКЛ. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) даже ускорило процедуру одобрения препарата из-за высокой неудовлетворенной медицинской потребности в связи с этим редким заболеванием.

Коммерческий директор группы компаний Ideogen Мурат Гёкер (Murat Göker) заявил следующее: «Наш метод работы заключается в том, чтобы удовлетворять медицинские потребности пациентов как можно быстрее, чтобы сохранить им жизнь. Мы давно оказываем поддержку пациентам в получении доступа к препаратам для лечения тяжелых заболеваний. Наши программы специального доступа позволяют врачам использовать препараты, подобные BELEODAQ® (Белиностат), для лечения пациентов в особых ситуациях, когда требуются альтернативные решения». «Стать эксклюзивным партнером по реализации препарата BELEODAQ® в ряде регионов — это большая честь для нас. В связи с быстрым ухудшением состояния пациентов при рецидивирующей или рефрактерной ПТКЛ мы делаем запас препарата BELEODAQ® на складе в ЕС, чтобы при получении запроса от фармацевтической компании или лечебной организации отправить его в любую страну на территории континентальной Европы», — сообщил директор по операциям Мехмет Гёкер (Mehmet Göker).