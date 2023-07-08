Эксперт объяснил зачем нужна цифровая трансформация бизнеса

Директор по цифровому развитию Делобанка рассказал Ведомостям, зачем вообще нужна цифровая трансформация

Цифровая трансформация бизнеса сегодня необходима для расширения возможностей и увеличения эффективности всех отраслей. Так, например, цифровизация здравоохранения позволяет сократить нагрузку на медицинский персонал и сэкономить время пациента при обращении в клинику. В Москве с появлением ЕМИАС записаться к врачу стало возможно в мобильном приложении или на сайте.

Пример пользы от цифровизации – это электронный документооборот (ЭДО), рассказал директор по цифровому развитию Делобанка Антон Семенников. По его словам, раньше, чтобы подписать документы, надо было подготовить их в бумажной форме, согласовать с несколькими подразделениями, затем подписать у генерального директора и отправить с курьером контрагенту, чтобы затем ждать возврата своей подписанной копии. «Если раньше предприниматели теряли время на процессы, а не зарабатывали деньги, то теперь с ЭДО сроки сократились в разы, освободилось время на решение стратегических вопросов», – добавил эксперт.

Другая польза цифровизации сервисов для бизнеса – это экономия. «Печать одного черно-белого листа обходится примерно в 6 руб., а если посчитать годовую экономию в крупной корпорации, то даже без учета хранения архива – это миллионы и миллиарды рублей экономии на операционных затратах», – сказал Семенников.

Например, Банк Синара недавно сообщил, что переход на ЭДО сохраняет 11 тыс. деревьев в год или в пересчете на бумагу около 10 двадцатитонных КАМАЗа забитых под завязку распечатанными документами. В среднем черно-белая печать одного листа формата А4 обходится в 6 рублей. Таким образом экономия средств составляет около 800 млн рублей в год. При всеобщем переходе в электронный документооборот экономический эффект будет еще выше. Как правило, переход на ЭДО и облачную бухгалтерию – это первые шаги на пути цифровой трансформации.

Затем компании задумываются над тем, что надо создавать облачную инфраструктуру, снижая издержки на капитальные затраты. Другими словами, цифровизация не всегда означает высокие затраты и сложно просчитываемый результат. Иногда его видно практически сразу как в случае с ЭДО.