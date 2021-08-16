Эксперт ПСБ: Диверсификация — важный инструмент для поддержания устойчивости промышленных предприятий

О способах повышения производительности труда и финансировании НИОКР представителям предприятий ОПК рассказал старший вице-президент – руководитель блока стратегии и проектов развития ПСБ Борис Ярышевский на всероссийской конференции «Гособоронзаказ: заказчик-исполнитель-продукция».

Президентом установлена глобальная цель – создание цифровой экономики. И банковский сектор не может оставаться в стороне. По технологиям дистанционного обслуживания клиентов ПСБ – один из мировых лидеров. Наряду с универсальными системами ПСБ как опорный банк оборонно-промышленного комплекса развивает систему работы с ОПК и технически может обслуживать до 100% контрактов государственного оборонного заказа.

Борис Ярышевский заявил, что важнейшая задача ПСБ – поддержка российской промышленности и ОПК. «Банк заинтересован в устойчивости отрасли, одно из средств достижения результата – повышение производительности труда. В прошлом году мы создали центр экспертизы по вопросам консалтинга, компания решает вопросы стратегического и операционного развития предприятий», – поделился он.

Еще один шаг в эту сторону – подписание ПСБ соглашения о сотрудничестве с «Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК). «Будем работать над созданием сертификата, который бы подтверждал, что оптимизационные процедуры на предприятии идут, и влиял бы на ценообразование», – прокомментировал Ярышевский.

Проверенный инструмент повышения производительности труда для холдинговых структур – создание центра аутсорсинга. ПСБ и Росатом договорились о создании межотраслевого Центра компетенций и обслуживания, задачей которого будет оказание предприятиям ОПК консультационных услуг по аутсорсингу бухгалтерского и кадрового учета.

Ещё один важный инструмент для поддержания устойчивости промышленных предприятий – диверсификация. По словам Ярышевского, взаимодействие с предприятиями показало, что для них диверсификация – тема непростая и неоднородная. «Она предполагает создание цикла новой продукции на предприятии, которое ничем подобным не занималось. Это значит, что в предприятие необходимо вкладывать деньги: для формирования новых идей, на НИР и ОКР. Но регулирование устроено так, что банк может включиться в процесс только когда прошел испытание прототип. Деятельность, направленную на финансирование ранних этапов производства, необходимо расширять», – уверен эксперт.

По словам Ярышевского, ещё одно препятствие на пути к диверсификации в том, что «у специалистов на предприятиях есть много светлых идей, но изобретатели часто не могут продать эти идеи». Именно поэтому, отмечает эксперт, банк создал Академию Промсвязьбанка, которая будет учить продвигать свои решения, получать финансирование и начинать реализацию продукта.