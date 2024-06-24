Эксперт школы «Новый взгляд» рассказал о том, как выбрать учебное заведение

В обществе распространено мнение, что частные школы предлагают более мягкий подход к обучению по сравнению с государственными учреждениями. Многие считают, что высокая стоимость обучения автоматически предполагает, что школа заботится в первую очередь о комфорте ребенка за счет снижения уровня нагрузки и требований к соблюдению дисциплины. В то же время частные школы воспринимаются как более гибкие в индивидуальном подходе к каждому ребёнку и менее ограниченные жёсткими стандартами государственного образования.

Как же быть при выборе школы? Прежде всего не следует опираться на стереотипы.

Михаил Лебедев, заместитель директора по основной и частной школе «Новый взгляд», поделился своими мыслями о различиях между типами школьного образования, критериях для выбора «правильной» школы и определении эффективности образовательных программ.

Что хотят от частных школ?

Можно предположить, что частные школы могут сталкиваться с недовольством родителей, потому что школа предоставляет неоправданно мягкие условия, но на самом деле чаще всего оно связано с несовпадением ожиданий и реальности.

«Родители не зря инвестируют в своего ребенка, они заинтересованы в том, чтобы школьник получил качественное образование. Если же родители видят не совсем ту картину, которую ожидают, то, возможно, это связано с каким-то конкретным запросом. Надо задать вопрос: в чем проблема? Почему так получилось?» — рассуждает заместитель директора по основной и старшей школе «Новый взгляд» Михаил Лебедев.

Не существует «правильной» школы

Многие родители при выборе школы обращают внимание на ее «опции»: обилие предметов и внеурочных занятий, доступ к олимпиадам и лучшим педагогам. Но важно не только смотреть на достижения и инфраструктуру школы, но и соотносить их с индивидуальными потребностями ребенка. Главная метрика, которая поможет определиться со школой – это ориентация на «субъект обучения».

«Не существует “правильной” и “неправильной” школы. Одна школа заточена на олимпиадное движение, и конкретному ребенку олимпиадное движение действительно необходимо. Если, наоборот, ребенок заинтересован в социально-эмоциональном развитии, надо подумать об индивидуальном камерном подходе», — утверждает эксперт «Нового взгляда».

А как же стандарты «всесторонне развитой личности»?

Частные школы более склонны к развитию индивидуальных особенностей ребенка. И возможностей у них больше. На одного учителя в России приходится самое большое среди европейских стран число учеников — 19-20. Наполняемость классов в частной школе существенно ниже. В школе «Новый взгляд», помимо классных руководителей, каждый класс имеет курирующего психолога и тьютора. Тьютор помогает ученикам сориентироваться в интересах и правильно выбрать трек личного развития.

«Каждый ученик уникален, дети учатся и развиваются в своем темпе — можно назвать это асимметрией. Что-то будет получаться больше, что-то меньше. Кто-то будет олимпиадником, кто-то увлечется творчеством», — уверяет эксперт.

На что обратить внимание при выборе школы?

Кроме очевидных вещей: квалификации преподавателей и образовательной программы, — при выборе учебного заведения следует обратить внимание на то, какие дополнительные возможности дает школа, насколько развита ее инфраструктура, какой в классах психологический климат и видите ли вы внимание со стороны учителей. Баланс между качеством образования, комфортной средой и вниманием учителей и формирует идеальную школу.