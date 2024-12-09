Эксперт Василий Долиденок о впечатлениях как лучшем подарке

Необычные сюрпризы и поздравления пользуются сегодня особым спросом среди жителей России. О новых трендах в сфере праздничных событий и преимуществах впечатлений в качестве подарка рассказал Василий Долиденок, эксперт и генеральный директор компании «Море Эмоций».

Желание делать и получать подарки-впечатления пришло в жизнь россиян несколько лет назад вместе с социальным трендом на «баланс и эффективность», который уже проник не только в область коммуникаций и личных интересов, но и в сферу услуг. Банальные подарки перестали доставлять удовольствие, зато сертификаты на впечатления получают все большее распространение. Они дают возможность устроить незабываемый, яркий и полезный праздник для родных и друзей.

Василий Долиденок обратил внимание, что сейчас есть огромный спрос на индивидуальные мастер-классы. Они имеют большое значение для людей, поскольку позволяют отвлечься от повседневных забот, попробовать что-то новое, получить неожиданные и запоминающиеся впечатления. Подарить можно сертификат на кулинарный мастер-класс, урок танцев или живописи, обучение игре на музыкальном инструменте или освоение навыков верховой езды на лошади.

Эксперт дал несколько советов, какие еще подарки-впечатления можно сделать. По его словам, тем, кто заботится о своем теле и здоровье, понравятся сертификаты на спа-процедуры и различные уходовые мероприятия, такие как массаж, обертывания, ароматерапия и другие. Они позволят хорошо отдохнуть, расслабиться и восстановить силы.

Поклонники адреналина будут рады принять участие в экстремальных приключениях. Поэтому им можно презентовать сплав по реке, прыжок с парашютом, катание на квадроцикле, полет на параплане, чтобы они могли ощутить эйфорию, восторг и прилив энергии.

Подарки-впечатления крайне положительно влияют на эмоциональное состояние человека и его развитие. Универсальность, оригинальность, необычность – далеко не все преимущества популярных сегодня презентов, которые дарят эмоции, в сравнении с надоевшими ненужными вещами. Главное, что они помогают получить новые знания, навыки и массу приятных впечатлений. Эксперт подчеркнул, что такое никогда не забывается.

Фото: из открытых источников