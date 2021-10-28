Экспертный совет определил победителей отборочного этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»

28 октября завершился отборочный (региональный) этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», который был нацелен на оказание содействия развитию молодежного предпринимательства на территории Санкт-Петербурга.

В конкурсе принимали участие молодые предприниматели в возрасте от 16 до 35 лет, которые подали заявки по следующим номинациям: «Интернет предпринимательство»; «Предпринимательство в социальной сфере»; «Торговля»; «Сфера услуг»; «Самозанятые». Заявки конкурсантов оценивал Экспертный совет, куда вошли представители Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, сотрудники организаций высшего образования, представители общественных организаций и фондов, а также предприниматели с большим опытом работы.

По итогам работы Экспертного совета победителями отборочного (регионального) этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» стали:

— Абдулов Руслан Николаевич в номинации «Интернет предпринимательство» с проектом «Онлайн-клуб инвесторов RUSINVEST», основной задачей которого является повышение финансовой грамотности взрослого населения. Участники онлайн-клуба на одной платформе могут общаться друг с другом, обмениваться опытом, обучаться и инвестировать денежные средства в различные финансовые инструменты (от инвестиционных монет и ценных бумаг, до недвижимости и займов малому бизнесу). Основной миссией онлайн-клуба является рост финансового благополучия и достижение финансовых целей участников сообщества.

— Басов Денис Андреевич в номинации «Сфера услуг», который представляет ООО «Хоккейный клуб Санкт-Петербурга». Компания существует с 2014 года и своей основной задачей ставит гармоничное развитие детей через занятия спортом. Конкурентными преимуществами организации являются занятия детей в малокомплектных группах (1 тренер на 10 человек), гибкое расписание и удобное местоположение тренировочной площадки.

— Мещеряков Анатолий Александрович в номинации «Сфера услуг», который руководит компанией «Sokroma Hotels and Aparts», сетью уютных, атмосферных отелей и других площадок размещения. Объекты размещения сети «Sokroma» создаются на инвесторские средства и управляются на условиях 30/70. Такой подход значительно сокращает затраты компании и снижает риски работы в убыток. Миссия Компании: создавать уют и красоту в мире, посредством предоставления качественной услуги и сервиса высочайшего уровня, а также помогать людям создавать объекты доходной недвижимости.

— Щерба Агния Михайловна в номинации «Самозанятые» с проектом бизнеса «МИР. Не серые будни». Проект создан как СМИ для молодежи и ставит перед собой задачу развить интерес к культуре среди молодежи, посредством интересных мероприятий, рецензий и репортажей, интервью о самых разных направлениях культурной жизни. Оригинальность бизнеса состоит в сочетании независимого СМИ и обучающей платформы.

Победители отборочного этапа награждаются ценными подарками и проходят в заключительный (федеральный) этап конкурса, который состоится в ноябре 2021 года в Москве.

Поздравляем победителей!