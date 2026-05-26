Эксперты обсуждают будущее Арктики на масштабном форуме

26–29 мая 2026 года в Москве и Санкт-Петербурге проходит юбилейный X Международный арктический саммит «Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов». Масштабное мероприятие объединяет ведущих ученых, представителей государственной власти, бизнеса и общественных организаций для обсуждения ключевых вопросов устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации.

Саммит приурочен к знаковым датам: 80-летию атомной промышленности России, 500-летию начала освоения Северного морского пути, а также 170-летию Балтийского завода, 150-летию ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и 90-летию ПАО «ГМК «Норильский никель».

В ходе тематических сессий эксперты обсуждают приоритеты научно-технологического развития, создание транспортно-логистической инфраструктуры в условиях вечной мерзлоты, внедрение искусственного интеллекта и квантовых технологий, а также вопросы экологической и промышленной безопасности. Отдельное внимание будет уделено роли женщин в науке: на саммите пройдет торжественное награждение лауреатов Национальной премии «Колба» в номинациях «Минералогия», «Женщины-учёные – Арктике» и «Женщины-учёные БРИКС».

28–29 мая работа саммита продолжится в Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II. Участников ждут стратегическая деловая игра «Развитие Арктики 2026», круглые столы по инновационным градостроительным решениям, обращению с отходами, энергетике будущего, а также конкурс научно-исследовательских работ среди студентов и аспирантов.

Итоги саммита и резолюция будут подведены 29 мая на заключительном заседании.