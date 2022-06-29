Эксперты проанализировали динамику спроса на аренду торговых помещений в российских торговых центрах

Эксперты ГК «GGroup — управление активами», ведущего игрока рынка коммерческой недвижимости Пермского края, проанализировали динамику спроса на аренду торговых помещений в российских торговых центрах. По итогам мая зафиксирован небольшой рост, но быстрого возвращения всех сетей и роста ставок ждать не стоит.

Спрос на аренду торговых площадей в российских торговых центрах по итогам мая 2022 года вырос на 7,12% относительно апреля. Это первый рост числа запросов в нынешнем году.

Несмотря на это, количество запросов на аренду помещений в российских торговых центрах по итогам мая 2022 года оказалось на 14,59% ниже, чем в мае 2021 года и на 6,33% ниже, чем в мае 2020 года.

В целом, по итогам первых пяти месяцев – с января по май – спрос на аренду помещений в торговых центрах снизился на 2,3% относительно аналогичного периода 2021 года.

«Арендный рынок помещий в торговых цегнтрах реагирует на постепенное возвращение арендаторов тяжело. Сейчас нет никакого роста ставок и оно даже не предвидится, так как это самое возвращение будет растянуто во времени и количество помещений в простое будет достаточно значительным», – отметил основатель группы компаний «GGroup — управление активами» Евгений Протопопов.

По словам эксперта, все ушедшие сети не вернуться в торговые центры осенью.

«По нашим прогнозам, процент возвращенцев едва ли превысит 30 процентов. Это связано с тем, что большое количество иностранцев поставили на российском рынке крест. Возвращение на рынок сегодня достаточно сложный и долгий процесс, на который компании в нынешних финансовых условиях могут просто не решиться. Сейчас рынок ждёт прихода в Россию турецких, китайских, белорусских и казахстанских ритейлеров. Этот процесс происходит медленнее, чем хотелось бы по двум причинам. Во-первых, их собственные рынки ещё растут. Во-вторых, со стороны ритейлеров из этих стран пока не видно огромного интереса к российскому сегменту», – добавил глава ГК «GGroup — управление активами».