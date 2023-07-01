Эксперты прогнозируют стабильный спрос на новостройки в Петербурге и Ленобласти

Рынок первичной недвижимости Петербурга и Ленинградской области продемонстрировал увеличение количества сделок на 2,5% в мае текущего года по сравнению с апрелем. Эксперты прогнозируют сохранение стабильного спроса и в летние месяцы. Так, в период июнь-август в сегменте первичной недвижимости ожидается совершение в Ленобласти порядка 5,2–5,5 тыс. сделок.

Если анализировать приоритетность локаций, то традиционно высок интерес покупателей к новостройкам в престижном Московском районе Петербурга. Сейчас здесь идёт строительство е.квартала бизнес-класса «е.волюция».

Все квартиры отличаются продуманностью планировок и готовой первоклассной полной отделкой. В ассортименте – одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные варианты евроформата и стильные студии.