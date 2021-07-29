Эксперты РФ и Казахстана обсудили учебный план будущей Школы приграничных НКО

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29 июля 2021

Эксперты из России и Казахстана встретились 26 июля 2021 года на площадке Общественной палаты Российской Федерации для обсуждения предварительного учебного плана «Школы приграничной дипломатии для НКО/НПО России и Казахстана». 

Директор Гражданского Альянса Казахстана Алибек Тажибаев высказал пожелание включить в программу будущей школы блок по обучению казахстанского бизнеса социальной ответственности и опыту России в этой сфере. 

В нашей республике стоит задача выстроить взаимодействие бизнеса с гражданским обществом, и поэтому мы заинтересованы в создании некоего российско-казахстанского акселератора, который позволит обучить наш бизнес подобным практикам, — высказал предложение А. Тажибаев.

Эту идею подхватила российский специалист в области обучения некоммерческих организаций – председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержки социально-ориентированных НКО Общественной Палаты РФ Елена Тополева-Солдунова. Она рассказала о проведенном в Общественной палате России в начале июня этого года семинаре «Международное гуманитарное сотрудничество. Особенности работы НКО на международных площадках – теория и практика». 

— Цель, которую мы перед собой поставили, добиться того, чтобы наши НКО больше участвовали в работе различных международных площадок, таких как ООН, БРИКС и т.д. Мы провели исследование потенциала российских НКО, у нас прошел ряд встреч, в ходе которых мы заручились поддержкой МИД России, Россотрудничества, бизнес-структур — это такие компании, как «Северсталь», «Филип Моррис», «IBM». Затем провели ряд мероприятий, на которых выступали представители и госструктур, и негосударственного сектора, где мы рассказали, что собой представляют эти международные площадки, про специфику их работы, как НКО могут туда попасть и т.д. В дальнейшем планируем запустить серьезный образовательный курс для тех НКО, которые будут выходить на эти площадки, а для самых продвинутых — акселератор совместно с Россотрудничеством, — поделилась общественница.

Автор идеи школы, руководитель Информационно-аналитического центра «Институт Евразийской политики» Максим Крамаренко из г. Кокшетау предложил положить в основу программы три учебных блока:

Первый блок – это «история вопроса», блок, задача которого познакомить неправительственные организации наших стран с историей российско-казахстанских взаимоотношений как в прошлые века, так и в советский период. Второй блок, на мой взгляд, должен быть посвящен изучению опыта российских фондов, занятых в сфере общественной дипломатии, а также частных благотворительных фондов. И третий блок – это блок так называемой «цифровой дипломатии», который позволит участникам школы приобрести навыки расширения аудитории и позиционирования добрососедских отношений посредством современных цифровых технологий, — изложил свое видение казахстанских общественник.

Представитель Информационно-аналитического центра МГУ Дарья Сапрынская поддержала предложения коллеги и рассказала о той образовательной работе, которую ИАЦ проводит в странах Центральной Азии. В частности, в течение лета и осени текущего года центром проводится ряд мероприятий в столицах четырех стран региона, нацеленных на повышение квалификации молодых журналистов и международников с возможностью публикации на портале ИАЦ МГУ. В сентябре такой интенсив пройдет и в г. Нур-Султане.

Опытом обучения некоммерческих организаций в рамках будущей школы готова поделиться и директор Центра развития гражданского общества, некоммерческого сектора и социально ориентированных некоммерческих организаций Российского государственного социального университета Оксана Коротеева. В частности, РГСУ совместно с Российской академией народного хозяйства и государственного управления проводятся стажировки студентов в некоммерческих организациях, что позволяет молодым людям приобретать опыт работы в некоммерческой сфере еще на стадии обучения в вузе. 

Интересные наработки, имеющие трансграничное значение, представили и участники сессии из Тюмени. Так, Михаил Мельцер рассказал об опыте возглавляемой им организации «Альянс СО НКО Тюменской области» в сфере игрофикации социальных практик, опыт, который уже переняли и активно применяют коллеги из казахстанских городов Костанай и Усть-Каменогорск. Не менее интересна и идея применения практик т.н. «неденежной экономики»: «банк времени», «шэринг экономика», «экономика заслуг» и др. В свою очередь, Светлана Мельцер, возглавляющая организацию «ФинПотребсоюз», готова масштабировать опыт обучения населения основам финансовой грамотности и на приграничные казахстанские регионы.

Участники проектной сессии обратили также особое внимание на проблемы экологии, которая приобретает все более важное значение не только в российско-казахстанской приграничной полосе, но и во всей Центральной Азии. Все эти темы и готовые предложения будут учтены в программе школы.

Сегодня, в ходе проектной сессии мы составили большой список идей, которые нужно оформить в конкретные образовательные документы, -поделился итогами работы круглого стола исполнительный директор Экспертного клуба «Урал-Евразия» Константин Погорельский. – Теперь наша задача – к сентябрю этого года собрать учебную программу и учебный план «Школы приграничной дипломатии для НКО/НПО России и Казахстана», определить круг партнеров и презентовать готовый проект на Форуме гражданских инициатив, который состоится в г. Нур-Султане. 

Организаторами проектной сессии выступили Общественная палата РФ, Экспертный клуб «Урал-Евразия» и Гражданский альянс Казахстана.

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