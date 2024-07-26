Эксперты сравнили количество грузоперевозок в Сибирском регионе в I полугодии 2023 и 2024 годов

Перевозка грузов по Сибирскому региону за 6 месяцев 2024 года в 2,5 раза превышает аналогичный период 2023 года, что составляет 36% доли выручки от основных предоставляемых услуг, следует из данных Регионального управления специальной связи по Сибирскому региону. Также наблюдается рост перевозки стандартных отправлений – в 1,5 раза.

Аналитики выявили самые популярные запросы по региону за первую половину 2024 года: лидером стала услуга по перевозке грузов (36%), на втором месте – опасные грузы (20%), замыкает тройку лидеров услуга по доставке почтовых отправлений и грузов «стандарт» (9%). Такие данные характерны для Новосибирска.

В Омске наибольшую долю занимает услуга по перевозке специальных почтовых отправлений, на эту категорию приходится 66%. Оставшуюся часть практически в равных пропорциях делят услуги почтовых отправлений типа «стандарт» (18,5%) и отправления грузов «стандарт» (18%).

В Красноярске также чаще всего осуществляется перевозка специальных почтовых отправлений (28,5%). Помимо этого, высокий спрос на перевозку денежной наличности (19%) и отправлений «стандарт» (17%).

«В условиях высокой конкуренции клиент становится все более требователен к качеству услуг: большое внимание с его стороны уделяется сохранности и безопасности грузов. Транспортные компании готовы к высокому клиентопотоку и большому объему перевозок, однако далеко не у всех бизнес-процессы позволяют выполнить точечную работу с клиентом и удовлетворить уникальный запрос на сложные и нестандартные перевозки. В Спецсвязи в 2024 году возрос спрос на такие сложные задачи», – рассказывает Андрей Зайцев, начальник Регионального управления специальной связи по Сибирскому региону.

ФГУП «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС, Спецсвязь) — лидер в области доставки специальной корреспонденции и опасных грузов, денежной наличности и ценных грузов на всей территории России и стран СНГ, осуществляющий свою деятельность с 1939 года. Филиальная сеть ФГУП ГЦСС объединяет 77 Управлений, 138 отделений и пунктов в 220 городах Российской Федерации.