Эксперты: Суды должны иметь возможность проводить государственную судебную СТЭ

На сегодняшний день важной проблемой в РФ является возможность составления «мутными» конторами заключений на основе поддельной документации. Летом в Минстрое прошло совещание по этой теме, на котором выяснились масштабы проблемы: порядка 17 тыс. заключений частные эксперты выдали с начала 2024 года. Вся строительная индустрия ждет адекватных решений и действий, направленных на обеспечение судебных инстанций возможностью проводить государственную судебную СТЭ, пишет «Версия».

Уголовное дело против гендиректора проектной организации ООО «МСИ» Руслана Алиева — пример отсутствия регуляторной практики, и необходимости проводить государственную или дополнительную высококвалифицированную экспертизу. По версии следствия, речь идет о невыполнении проектных работ, выполненных возглавляемой Алиевым компанией по заказу АО «ОПТРОН». К делу приложена негосударственная экспертиза, которую провел эксперт В. В. Башен из «Новомосковской строительной организации» («НСО»). Защита Алиева считает его выводы необъективными, как и метод, выбранный им при определении значимости проведенных ООО «МСИ» работ для их заказчика.

Сторона обвинения утверждает, что проект изначально задумывался для хищения средств. Фигурант дела находится в СИЗО.

В итоге следствие и судебные органы попали в странное положение, что обусловлено недоработками в т.ч. и Минстроя РФ. По делу Алиева уже подана апелляция в Мосгорсуд. Проблема не только в низком качестве проведенной экспертизы, но и в том, что суд не обязан назначать государственную строительно-техническую судебную экспертизу, которая является обязательной во многих других случаях.

По словам адвоката Шоты Горгадзе, неблагоприятный исход дела для Алиева объясняется тем, что не была осуществлена перепроверка результатов экспертизы, проведенной даже не в госорганизации.