При выборе зимних шин автомобилисты часто сталкиваются с вопросом, какой тип предпочесть – шипованные или нешипованные модели, которые также называют фрикционными или «липучками». Оба варианта предназначены для эксплуатации в холодное время года, однако различаются конструкцией и особенностями взаимодействия с дорожным покрытием. Эксперты Viatti рассказали, на что обращать внимание при выборе зимнего комплекта и как учитывать условия предстоящей эксплуатации.

Главное конструктивное отличие шипованных шин заключается в наличии металлических элементов противоскольжения, которые обеспечивают дополнительное механическое сцепление с обледеневшей поверхностью. Такие модели особенно актуальны для регионов с продолжительными морозами, частым образованием наледи и дорогами, на которых сохраняется плотный снежный накат. Шипы помогают реализовывать тяговое и тормозное усилие на скользком покрытии, однако эффективность их работы зависит от температуры, состояния льда и конструкции самой шины.

Нешипованные зимние шины обеспечивают сцепление за счёт свойств резиновой смеси и рисунка протектора. Для таких моделей характерна развитая система ламелей – тонких прорезей в блоках протектора, которые формируют дополнительные кромки сцепления. В сочетании с эластичной резиновой смесью они помогают шине взаимодействовать со снегом и холодным дорожным покрытием. При этом характеристики фрикционных шин могут существенно различаться в зависимости от их назначения и климатических условий, для которых они разработаны.

Одним из основных критериев выбора становится характер повседневных маршрутов. Если автомобиль преимущественно используется в крупном городе, где дороги регулярно очищаются от снега и обрабатываются противогололёдными материалами, можно рассматривать нешипованные модели. Они, как правило, обеспечивают более низкий уровень шума при движении по асфальту, что особенно заметно во время продолжительных городских поездок.

Для автомобилистов, регулярно передвигающихся по загородным дорогам, неочищенным участкам и маршрутам с частым образованием гололёда, шипованные шины могут оказаться более подходящим вариантом. Дополнительные элементы противоскольжения особенно востребованы на обледеневших поверхностях, где механическое взаимодействие шипов с дорогой помогает поддерживать сцепление. При этом наличие шипов не отменяет необходимости выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию.

На заснеженных дорогах важную роль для обоих типов шин играет рисунок протектора. Направленные и асимметричные конструкции могут использовать различные сочетания канавок, блоков и ламелей, предназначенных для отвода снега, воды и снежной каши из пятна контакта. При движении по рыхлому снегу значение имеют геометрия протектора и способность его элементов формировать тяговое усилие, тогда как на укатанном снегу особенно важны многочисленные кромки сцепления.

Отдельного внимания заслуживают регионы с переменчивыми зимними условиями. В течение одного дня автомобилист может столкнуться с мокрым асфальтом, снежной кашей и обледеневшими участками. В таких случаях выбор зависит от того, какие покрытия встречаются чаще и насколько регулярно приходится передвигаться по наиболее сложным участкам маршрута. При этом нельзя однозначно утверждать, как отмечают специалисты Viatti, что один тип зимних шин всегда эффективнее другого: результаты зависят от конкретной модели, конструкции и условий испытаний.

Дополнительным фактором при выборе становится акустический комфорт. Шипованные модели могут создавать характерный звук при взаимодействии металлических элементов с твёрдым дорожным покрытием. Нешипованные шины обычно работают тише, однако фактический уровень шума зависит от рисунка протектора, скорости движения, состояния асфальта и особенностей автомобиля.

Независимо от выбранного типа зимних шин необходимо соблюдать рекомендации автопроизводителя по типоразмеру, индексам нагрузки и скорости. Также важно устанавливать на автомобиль совместимый комплект шин, регулярно контролировать давление и состояние протектора. Использование зимних шин подходящего типа не исключает необходимости адаптировать стиль вождения к погоде и дорожным условиям.

Эксперты Viatti отмечают, что выбор между шипованными и нешипованными зимними шинами должен основываться прежде всего на климате региона, характере маршрутов и условиях эксплуатации автомобиля. Для одних автомобилистов определяющим фактором становится частое движение по льду и снежному накату, для других – ежедневные поездки по очищенным городским дорогам. Учет этих особенностей помогает подобрать комплект, наиболее соответствующий реальным условиям зимнего сезона.