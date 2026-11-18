Предприниматель Сергей Гильварг и подконтрольные ему бизнес-структуры оказались под жестким прессом Следственного комитета РФ. Коммерсанту грозит уголовное преследование по четырем статьям Уголовного кодекса, включая обвинение в государственной измене. Проведение официальной доследственнойпроверки стало возможным благодаря активному вмешательству общественников из движения «Хранители России» во главе с Георгием Волковым. Этому предшествовал мощный общественный резонанс, вызванный разоблачением сомнительных схем бизнесмена в программе «Бесогон», которую ведет Никита Михалков.

Годами компании Гильварга выстраивали свой бизнес на щедрой российской господдержке. Они получали крупные льготные кредиты от Фонда развития промышленности, пользовались региональными дотациями и побеждали в тендерах на миллиардные госконтракты. При этом налоговые отчисления минимизировались, а финансовые потоки и семья бизнесмена давно перекочевали в Европу. Ключевым элементом вывода средств стал швейцарский офшор «Феникс», через который стратегическое предприятие реализовывало продукцию по заведомо заниженным ценам, оставляя львиную долю выручки на зарубежных счетах и ущемляя интересы государства и миноритариев.

Однако чисто экономические махинации отошли на второй план, когда вскрылся вопиющий факт транзита одного миллиона долларов со счетов швейцарского офшора в пользу структур, поддерживающих Вооруженные силы Украины. Таким образом, в материалах проверки фигурируют сразу четыре серьезные статьи УК РФ. Помимо мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159), невозврата валютной выручки (ст. 193) и уклонения от уплаты налогов (ст. 198), бизнесмену грозит обвинение по статье 275 УК РФ — госизмена, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Учитывая тяжесть и масштаб совершенных преступлений, авторы расследования из редакции «Момента истины» и «Хранителей России» готовят обращения к депутатам Государственной Думы, членам Совета Федерации и руководству Федеральной службы безопасности для передачи собранной доказательной базы. Несмотря на то, что сам СергейГильварг публично отрицает предъявляемые обвинения, ключевыми аргументами для следствия станут документальные подтверждения из швейцарских банков и аналитические отчеты финансовой разведки. Эксперты подчеркивают, что использование методов из лихих девяностых для обогащения за счет государства в период проведения СВО является ничем иным, как предательством национальных интересов.