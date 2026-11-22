25 ноября в Москве пройдет IX ежегодный международный форум «Бренды со смыслом». Генеральные директора, директора по маркетингу и устойчивому развитию, экономисты, исследователи и представители НКО обсудят, стоит ли компаниям сохранять ESG-программы и социальные проекты, когда бюджеты сокращаются, и как связать смысл бизнеса с его результатами. Организатор форума — E+ Change, программа продвижения ответственного маркетинга в России.

Главный вопрос вынесут на открывающую сессию «Экономика, общество и бизнес в эпоху глобальных трансформаций». Модератор Андрей Шаронов, генеральный директор Национального ESG Альянса, обсудит с участниками, что компаниям стоит сохранить из прежних стратегий и чем они рискуют, если откажутся от долгосрочного взгляда. Ответ будут искать с разных позиций: крупного и среднего бизнеса, экономической науки, спорта и культуры. В дискуссии участвуют экономист Олег Буклемишев (МГУ), генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина, директор департамента устойчивого развития Российского футбольного союза Алексей Смертин и генеральный директор Музейного Объединения «Музей Москвы» Мария Баландина.

«Ответственность бизнеса часто считают роскошью для спокойных времен. В кризис ее первой убирают из бюджета, потому что результат не виден на короткой дистанции.

Но именно сейчас компании решают, с чем они войдут в следующее десятилетие. Потребители, сотрудники и партнеры запоминают, кто сохранил свои обязательства, а кто отказался от них при первых трудностях. Поэтому в этом году мы ставим на первый план не термин, а суть: зачем бизнес работает и что он меняет для людей», — говорит Анна Лютер, руководитель программы E+ Change.

В программе — панельные дискуссии, разбор кейсов, воркшоп. На сессии «Бренды в поисках новых смыслов» E+ Change и ORO представят девятую волну исследования «Барометра устойчивой трансформации бизнеса». Спикеры разберут, какие темы

бренды выводят на первый план сегодня и как использовать искусственный интеллект в социальных проектах.

Сессия «Бизнес для человека: инструкция по применению» посвящена демографии: как компании могут помогать людям на разных этапах жизни — от рождения детей до старшего возраста. Как на ответственный бизнес смотрят сами потребители, покажет четвертая волна исследования E+ Change и Better by Okkam об отношении россиян к социально ответственным компаниям, их товарам и услугам. Также своими кейсами с участниками поделятся представители крупных российских компаний, таких как, «Магнит», «Вкусно — и точка», «Арнест ЮниРусь», Яндекс, агентство Bridgers, фонд «Второе дыхание» и многие другие.