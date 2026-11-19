Д-р Робин Цзэн, основатель, председатель и главный исполнительный директор CATL, принял участие в открытии бизнес-диалога на саммите генеральных директоров АТЭС 2026 года в Шэньчжэне. В рамках темы «Новый экономический ландшафт и возможности для сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» он присоединился к лидерам Baidu, Rio Tinto и Торговой палаты США, чтобы обсудить инновации, региональное сотрудничество и общее процветание.

Д-р Цзэн сказал, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе больше возможностей, чем проблем, подчеркивая, как инновации в технологиях и бизнес-моделях могут обеспечить практические решения для более экологичного и устойчивого будущего.

Чтобы проиллюстрировать это, он указал на инновации CATL в области замены батарей и электрической авиации. В то время как отрасль в значительной степени сосредоточена на электромобилях, CATL также развивает инфраструктуру электромобилей. Его технология замены батарей позволяет электромобилям менять батареи всего за 99 секунд, предлагая новую бизнес-модель для пополнения энергии электромобилей с потенциальными приложениями по всему региону.

CATL также работает над увеличением плотности энергии батареи до не менее 350 Втч/кг для питания самолетов с электрическим вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). Учитывая обширность Азиатско-Тихоокеанского региона, технология eVTOL может сыграть важную роль в будущих перевозках, сократив двухчасовую поездку на автомобиле до 15 минут по воздуху.

Говоря о долгосрочных партнерских отношениях, д-р Цзэн подчеркнул, что устойчивое сотрудничество начинается с общей цели: «приносить пользу людям и делать их богаче и здоровее на постоянной, устойчивой основе». Он отметил, что эта общая цель имеет важное значение для построения прочных партнерских отношений и достижения общего процветания.

33-я встреча экономических лидеров АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне с 18 по 19 ноября. Саммит глав АТЭС проходит в кулуарах встречи с 17 по 18 ноября. Робин Цзэн был назначен одним из представителей Китая в Деловом консультативном совете АТЭС.