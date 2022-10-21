Экспортный потенциал СФО будут развивать РЭЦ и Ассоциация «Сибирское соглашение»

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Ассоциация «Сибирское соглашение» будут сотрудничать в области развития экспортного потенциала регионов Сибирского федерального округа.

Соответствующее соглашение подписали старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова и председатель Исполнительного комитета (частного учреждения) Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников. Подписание состоялось 20 октября в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России», который организует Российский экспортный центр.

«Данное соглашение позволит, в том числе, наладить обмен опытом и лучшими практиками по развитию и поддержке экспорта в субъектах СибФО, включая практики внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0», — отметила Ксения Тагирова.

«Мы давно и тесно взаимодействуем с Российским экспортным центром, и подписание соглашения лишь расширяет формат нашего сотрудничества. В рамках реализации соглашения мы планируем развивать взаимодействие в части подготовки консолидированных предложений по совершенствованию работы, направленной на создание институциональной среды для развития и поддержки экспорта, а также оказания взаимной информационной, справочно-аналитической и методической поддержки», — подчеркнул Геннадий Гусельников.

***

Международный экспортный форум «Сделано в России», организованный Российским экспортным центром (Входит в ВЭБ.РФ), проходит в этом году уже в десятый раз. Программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, а также церемонию награждение победителей конкурса «Экспортер года». В мероприятии принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

АО «Российский экспортный центр» (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта».