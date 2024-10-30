Эквадор стремится сохранить экспорт бананов в Россию и увеличить поставки в Китай 

Экономика
30 октября 2024

Банановая индустрия Эквадора работает над сохранением своей доли в 18,09 % на российском рынке после «исторического снижения» экспорта и поставила перед собой цель увеличить поставки в Китай в соответствии с новым соглашением о свободной торговле.

«Россия – очень большой рынок, и мы не можем позволить себе потерять его еще больше. Полагаю, что на сегодняшний день приоритетом является сохранение доли рынка в следующем году на уровне 18 %, поскольку мы знаем, что решение российско-украинского конфликта не наступит в ближайшее время», – сказала Марианела Убилья (Marianela Ubilla), вице-президент Ассоциации экспортеров бананов Эквадора (AEBE), в интервью EFE.

Россия является основным направлением поставок эквадорских бананов и вторым по величине рынком после Европейского Союза, доля которого составляет 30,15 %. Однако за последний год экспорт в Россию сократился на 3,43 %, что является самым большим снижением среди всех направлений.

Г-жа Убилья полагает, что в краткосрочной перспективе будет сложно вернуть утраченные позиции, поскольку конфликт с Украиной сократил число судоходных путей в Россию, повысив транспортные расходы и конечную цену на бананы. «Чувствительность потребителей к росту цен означает, что потребление начинает падать», – пояснила она.

Тем не менее, AEBE надеется, что транспортные расходы сократятся, и хочет заключить годовые контракты с российскими клиентами для стабилизации экспорта.

Г-жа Убилья подняла эти вопросы на международной банановой конвенции в Гуаякиле Banana Time, выделив Китай и Японию в качестве ключевых рынков для Эквадора.

Китай, второй по величине импортер бананов в мире после Соединенных Штатов Америки, является важнейшим рынком, особенно с учетом торгового соглашения, вступившего в силу в мае.

Г-жа Убилья также видит потенциал рынка США, где Эквадор увеличил свою долю на 2,79 % после падения поставок из Гватемалы. «Важно сохранить позицию, которую мы имеем, используя общепринятые отраслевые практики», – заключила она.

«Мы видим Японию на шестом месте. На неё приходится 4,60 % мирового импорта бананов, поэтому подписание торгового соглашения с Японией также очень важно», – отметила г-жа Убилья.

Благодаря обоим соглашениям Эквадор может конкурировать с развивающимися странами-экспортерами бананов, такими как Камбоджа, Индия и Вьетнам.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Юный победитель конкурса на лучший вопрос для Экономического диктанта получит награду Фонда Юрия Лужкова

Экономика

ГК «Деловые Линии» объявила о расширении географии доставки грузов

Общество

Huawei iFTTR OptiXstar F50 получил награду «Лучший домашний Wi-Fi» на Network X BBWF 2024 

Экономика

Выставка Furniture China 2024 достигла роста числа иностранных посетителей на 11,9 % 