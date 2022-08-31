«Электроприбор» принял всероссийский отраслевой конкурс для крупнейших предприятий машиностроения

Конкурс профессионального мастерства среди инженеров-технологов по механообработке прошел на тамбовском ПАО «Электроприбор», входящем в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех. Порядка 40 специалистов из разных городов России, лучших по итогам предварительного этапа на своих предприятиях, боролись за победу.

Организаторами конкурса выступили Российский профсоюз трудящихся авиационной промышленности (ПРОФАВИА), Союз машиностроителей России, Минпромторг России, Минтруд России при поддержке АО «КРЭТ» на базе предприятия ПАО «Электроприбор». Конкурс проводился по двум возрастным категориям: для работников до 35 лет и старше 35 лет.

«Учитывая положительный опыт проведения различных конкурсов на предприятиях авиационной промышленности, он должен быть масштабирован. Это хороший стимул для молодежи к получению инженерных специальностей, а для опытных работников – поддержка непрерывного профессионального развития», — рассказал председатель ПРОФАВИА Алексей Тихомиров.

Первым этапом конкурса было тестирование на знание теоретической части — проверка знаний по таким разделам, как: допуски-посадки, материаловедение, припуска, геометрия инструмента, базы и базирование, теория резания, общетехнические вопросы. На втором этапе участников ждала практическая часть — написание техпроцесса и решение профильных задач.

«Для нас было честью организовать этот конкурс и принять на своем предприятии такое количество профессионалов по механообработке. Это в том числе и налаживание межрегиональных связей в рамках одной отрасли», — прокомментировал генеральный директор ПАО «Электроприбор» Алексей Слугин.

По итогам конкурса в категории «до 35 лет» победительницей стала Марина Шиморина, АО ПКО «Теплообменник» (г. Нижний Новгород), 2 место заняла Александра Арчакова, АО «КУЛЗ», (г. Каменск-Уральский), 3 место – Сергей Шипигин, АО «КВЗ», (г. Казань). В категории «старше 35» 1 место занял Александр Рахманин, ПАО «Электроприбор», 2 место – Ольга Соколова, филиал ПАО «ОАК» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» (г. Комсомольск-на-Амуре), 3 место – Алексей Будвитис, ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева (г. Энгельс).

«Старшая группа показала отличные знания практической части, особенно написания техпроцесса, – характеризует участников конкурса председатель жюри, заместитель главного технолога ПАО «Электроприбор» Андрей Тимофеев. – Молодёжь отлично владеет теоретической частью, хорошие специалисты, стремятся к постоянному развитию, что немаловажно в нашей профессии».

На церемонии награждения с приветственной речью к участникам обратились гости: представители организатора — ПРОФАВИА, руководства АО «КРЭТ», Союза машиностроителей России и крупнейших предприятий-организаторов.

Директор по управлению персоналом АО «КРЭТ» Эльвира Фуер поздравила всех собравшихся с успешным проведением мероприятия и поблагодарила организаторов:

«Это событие состоялось благодаря дружной и согласованной работе Профсоюзов, всесторонней поддержке генерального директора АО «КРЭТ» и гостеприимству руководства ПАО «Электроприбор». Конкурс стал одновременно и работой, и отдыхом, подарил ощущение праздника».

Конкурс «Лучший в профессии» проводится для развития традиций профессионального мастерства; популяризации и повышения престижа профессии; профессиональной ориентации молодежи; возрождения лучших традиций отрасли; распространения передового опыта в технологическом обеспечении производства.

ПАО Тамбовский завод «Электроприбор» — одно из крупнейших градообразующих предприятий областного центра, основанное в 1954 году. Предприятие специализируется на производстве навигационного, приборного оборудования и систем наземного обслуживания для авиатехники. Уникальные технологии, применяемые в производстве, позволили заводу занять ведущие позиции в России по серийному выпуску сложнейших навигационных систем для современной авиации. Численность — более 3 тыс. работников.

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (АО «КРЭТ») — крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации «Ростех». Предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят порядка 100 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных во всех федеральных округах территории РФ с ядром в ЦФО. Общее количество сотрудников — порядка 43 тыс. человек.Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.