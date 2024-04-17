ELFBAR нацелена на вторичную переработку вейпов

Компания ELFBAR, глобальный первопроходец в области технологий вейпинга, объявила о выпуске прототипов своих продуктов на фоне активизации усилий бренда по углублению переработки продуктов для вейпинга.

Концепция одноразового вейпа ELFBAR — конструкция из гофрированной бумаги — выиграла приз за дизайн продукта на конкурсе International Forum (iF) Design Award 2024.

В другом недавнем примере внедрения инноваций за счет удвоения усилий по развитию технологий переработки бренд демонстрирует R3 — прототип одноразового вейпа, который дает возможность пользователям самостоятельно отсоединить батарею для более беспроблемной переработки.

В отмеченном наградами одноразовом вейпе для всей оболочки применяется разлагаемая гофрированная бумага — эта идея навеяна картонной мебелью и эффективно снижает воздействие одноразовых вейпов на окружающую среду.

Пользователи могут легко снять оболочку, разорвав ее по пунктирной линии. Эта конструкция знаменует собой видение продукта, который остается отраслевым лидером в области устойчивого развития без ущерба для его долговечности и удобства пользователя.

Использованные батареи в выбрасываемых продуктах также могут быть утилизированы надлежащим образом и переработаны после удаления бумажной оболочки.

Последний прототип вейпа R3 компании ELFBAR является свидетельством ее заботы о Планете. За счет прототипа, который вручную разбирается на пять частей — литиевую батарею, оболочку корпуса, датчик воздушного потока, корпус батареи, мундштук и никотиновый фильтр, этот одноразовый продукт повышает общую долю переработки до 85 %.

Помимо улучшения возможности переработки продуктов для вейпинга, компания ELFBAR неустанно работает с партнерами над созданием пунктов переработки в розничных точках по всему миру и повышением осведомленности населения об ответственной утилизации вейпов в рамках программы переработки GreenAwareness.

По состоянию на 1 апреля 2024 года компания ELFBAR и ее партнеры обеспечили более 160 розничных магазинов сквозным процессом сбора, транспортировки и переработки выброшенных вейпов, а также установили контейнеры для сбора отходов в более чем 1000 магазинов по всей Великобритании.

К тому времени было собрано, разобрано на части и переработано более 200 000 выброшенных вейпов общим весом 5611 килограммов.