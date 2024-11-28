EliTe Solar реализует свою миссию и отстаивает свои основные ценности 

Компания EliTe Solar почти два десятилетия лидирует в солнечной энергетике, адаптируясь к меняющимся требованиям рынка и устанавливая стандарты обслуживания клиентов. Комплексная стратегия компании, от кремниевых монокристаллов и пластин до фотоэлементов и модулей, поддерживается глобальной цепочкой поставок.

Открытый обмен информацией занимает центральное место в ее работе, укрепляя доверие и лояльность. Компания EliTe Solar обеспечивает информирование клиентов на каждом этапе — от производства до таможенного оформления и окончательной доставки.

Компания EliTe Solar предлагает широкий ассортимент изделий, соответствующих разным потребностям. Целью компании является оптимизация производительности модулей и достижение низкой полной приведенной стоимости электроэнергии (LCOE) с целью обеспечения долгосрочной ценности для клиентов при одновременной минимизации затрат и воздействия на окружающую среду. Такой подход поддерживает энергетические цели партнеров компании и способствует более широкой миссии устойчивого развития.

Компания закупает все материалы за пределами Китая, чтобы обеспечить прослеживаемость материалов от сырья до конечного продукта. Благодаря производству кремниевых кристаллов и пластин во Вьетнаме, производству фотоэлементов и модулей в Индонезии и окончательному производству в Египте, а вскоре и в США, компания EliTe Solar обеспечивает нормативное соответствие и поддерживает целостность цепочки поставок.

В настоящее время компания перевозит один миллион солнечных панелей на удаленный объект в штате Юта с помощью грузовых электромобилей компании Hight Mobility, тесно сотрудничая со своим клиентом и партнерами для обеспечения своевременной доставки и бесперебойной связи.

EliTe Solar активно взаимодействует с местными сообществами для поддержки позитивного социального влияния. Например, недавно компания предоставила университетам штата Юта стипендии на сумму 50 000 долларов США для поддержки будущих специалистов в области солнечной энергетики. Эта инвестиция в образование укрепляет будущее сектора и способствуют глобальной устойчивости.

В ближайшие месяцы компания EliTe Solar готовится к расширению в Египте и организации производства солнечных батарей в США, создавая рабочие места и укрепляя надежную цепочку поставок. Компания выполнила поставки солнечных модулей общей мощностью более 10 ГВт по всему миру и играет жизненно важную роль в переходе к устойчивой энергетике.