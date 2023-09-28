Emmes расширяет платформу Advantage eClinical за счет возможностей телемедицины

Emmes, международная контрактная исследовательская организация (CRO) с полным спектром услуг, занимающаяся поддержкой здравоохранения и инноваций в сфере биофармацевтики, объявляет о расширении платформы Advantage eClinical за счет возможностей телемедицины. Новая функциональность поможет сделать любой плановый визит виртуальным благодаря возможности осуществлять видеозвонки непосредственно через платформу с регистрацией и входом пациентов через существующий портал участников. Платформа Advantage eClinical обеспечивает простой и интуитивно понятный способ взаимодействия, который органично вписывается в повседневную жизнь участников исследования и исследовательских центров.

Внедрение возможностей телемедицины является частью масштабного плана по разработке платформы для управления клиническими данными третьего поколения от Emmes. Целью компании является создание первой унифицированной, гибкой цифровой инфраструктуры клинических исследований, которая сведет к минимуму сбои во взаимодействии между исследовательскими центрами и субъектами исследований и будет более доступной. Наша единая гибкая платформа учитывает специфику всех разновидностей клинических исследований (традиционных, децентрализованных, гибридных и полностью виртуальных), а также потребности пациентов, спонсоров и исследовательских центров. Она включает в себя поддержку полного спектра задач — от сбора, очистки и мониторинга данных до управления рабочим процессом, отслеживания образцов и даже инструментов клинической оценки и взаимодействия.

«То, что мы создаем с помощью Advantage eClinical, — это нечто большее, чем EDC или eCOA/ePRO. Это платформа, позволяющая ускорить проведение исследования любого вида на основе унифицированной модульной системы. 90% респондентов, участвовавших в исследовании «Восприятие и понимание», проведенном Центром информации и изучения участия в клинических научных исследованиях (CISCRP) в 2021 году, подчеркнули важность наличия вариантов видов визитов в ходе клинического исследования, включая виртуальные визиты и визиты на дом. Избавляя спонсоров от необходимости закупать и устанавливать дополнительные системы для проведения децентрализованных исследований (DCT), мы надеемся, что все больше клинических исследований будут предлагать пациентоориентированные варианты участия», — прокомментировал новость Цзин Тянь (Ching Tian), директор по инновациям компании Emmes.

Эшли Дэвидсон (Ashley Davidson), заместитель вице-президента Emmes по управлению продукцией и организации работ, пояснила, что применение телемедицины значительно упрощает рабочий процесс для сотрудников исследовательского центра, позволяя одновременно выводить на экран всю информацию, включая бланки оценки и медицинские карты пациентов. Она добавила: «Это создает ощущение реального присутствия, как при очном визите, и позволяет одновременно делать заметки и проверять записи. С практической точки зрения, применение децентрализованного или гибридного дизайна означает для нас возможность открыть исследования для более разнообразных групп участников, что является значимым аргументом для регулирующих органов».

Платформа Advantage eClinical опирается на облачную технологию и отвечает требованиям раздела 21, части 11 Свода федеральных нормативных актов США (CFR), Общего регламента ЕС по защите персональных данных (GDPR) и Акта США о мобильности и подотчетности медицинского страхования (HIPAA). Она доступна как самостоятельный программный продукт (ПО как услуга, SaaS) для любого клиента, работающего в сфере биофармацевтики, и любой контрактной исследовательской организации; платформа применялась при проведении более 1000 исследований с участием около миллиона пациентов в более 70 странах мира с охватом более 31 000 площадок для проведения клинических исследований.