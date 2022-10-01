Energica, дочерняя компания Ideanomics, поставит электромотоциклы для предстоящего саммита G20 на Бали

Компания Ideanomics (Nasdaq: IDEX), специализирующаяся на ускорении коммерческого внедрения электромобилей (EV), сегодня объявила о том, что ее дочерняя компания Energica предоставит 88 мотоциклов EsseEsse9+ для предстоящего саммита G20 на Бали (Индонезия). Это крупнейший на сегодняшний день заказ компании Energica, стоимость которого оценивается почти в 2 млн долларов.

«Когда делегаты G20 прибудут на Бали, их встретит и будет сопровождать эскорт на мотоциклах Energica. Это означает, что первым впечатлением делегации по прибытии будут высокоэффективные транспортные средства с нулевым уровнем выбросов, — заявила глава компании Energica Motor Company Ливия Цеволини (Livia Cevolini). — Надеюсь, что эти впечатления сохранятся в памяти каждого делегата на протяжении всего саммита и во всех обсуждениях, касающихся изменения климата и транспорта».

Индонезийская национальная полиция будет использовать мотоциклы Energica для сопровождения всех международных правительственных делегатов, присутствующих на саммите. Индонезия станет первой страной в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая будет эксплуатировать парк электромотоциклов, демонстрируя свое лидерство в области климата и прогресс в выполнении своего обязательства вывести 2 миллиона электромобилей на дороги к 2025 году.

Компания Energica подписала соглашение с компанией UTOMOCORP , одной из ведущих в Индонезии компаний розничной и дистрибьюторской торговли транспортными средствами. Обе компании планируют поставить мотоциклы индонезийской полиции в начале ноября.

«Компания UTOMOCORP гордится тем, что она может поставить индонезийскому правительству самый передовой электромотоцикл для использования полицией. Компания Energica предлагает испытанное качество и технологии; это согласуется с приверженностью компании UTOMOCORP обеспечению качественной и передовой продукции за счет современных разработок. Это начальный этап, и я надеюсь, что в будущем мы сможем поставлять больше как продукции для широкой публики, так и спецтехники», — заявил глава компании UTOMOCORP Денни Утомо (Denny Utomo).

Компании Ideanomics и Energica совместно внедрили новый мотоцикл Experia , расширили глобальную сеть дилерских представительств и производственные мощности компании Energica, а также запустили подразделение Energica Inside для ускорения процесса электрификации большего числа отраслей.

«С момента приобретения контрольного пакета акций компании Energica в 2021 году наша цель заключалась в том, чтобы помочь ей расширить свои производственные и дистрибьюторские возможности, — заявил президент компании Ideanomics Mobility Робин Маки (Robin Mackie). — Сегодня мы видим, как окупается совместно проделанная работа. Energica является единственной компанией, способной удовлетворить такой большой спрос на высококачественные и высокопроизводительные электрические мотоциклы».

Компания Ideanomics решает непростую проблему электрификации парка транспортных средств за счет объединения высокоэффективных электромобилей, зарядной инфраструктуры и финансовых решений под одной крышей. Компания рассматривает Energica в качестве флагманского инструмента для рынка двухколесного транспорта и стремится помогать ей расти и развивать новые каналы поступления доходов. Это включает в себя расширение присутствия компании Energica в регионе АСЕАН за счет учреждения компании Treeletrik в качестве партнера по послепродажному обслуживанию и стратегического партнера по продажам.