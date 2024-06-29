EVE Energy заняла 2-е место по поставкам аккумуляторных элементов за 1-й квартал 2024 г.

Экономика
29 июня 2024

EVE Energy, ведущая мировая компания по производству литий-ионных аккумуляторов, вышла на второе место в рейтинге поставок аккумуляторных элементов за 1-й квартал 2024 года, недавно опубликованном InfoLink Consulting.

На фоне снижения на мировом рынке решений для хранения энергии на 2,2 % общий объем поставок компании EVE Energy теперь занимает второе место на рынке — по состоянию на второй квартал 2024 года общий объем поставок составил 60 ГВтч.

«Компания EVE Energy стремится расширять свои технические возможности и повышать качество в качестве основы нашего развития, укреплять нашу устойчивость на всех этапах экономических циклов и расширять предоставление наших услуг по всему миру, чтобы помочь большему количеству клиентов добиться успеха», — сказал Лю Цзиньчэн (Liu Jincheng), основатель и председатель EVE Energy.

Значительный рост поставок EVE Energy является результатом успешного широкого развития рынка, многоплановой схемы деятельности и непрерывных технологических прорывов.

Компания сотрудничает с рядом известных мировых энергетических предприятий. В 2023 году компания EVE Energy подписала соглашения о сотрудничестве с компаниями Powin и ABS в отношении оборудования общей емкостью 23 ГВтч на выставке smarter E Europe 2023. В апреле 2024 года компания EVE Energy подписала стратегическое партнерство с компаниями HITE Smart Energy, Linyang Energy Storage и JinkoSolar в отношении оборудования общей емкостью 19 ГВтч. На выставке smarter E Europe 2024, которая прошла в июне, компания EVE Energy достигла еще одного стратегического соглашения о сотрудничестве с компанией Powin в отношении оборудования общей мощностью 15 ГВтч.

Для оперативного реагирования на потребности клиентов компания EVE Energy реализует глобальную стратегию обслуживания рынков для обеспечения глобального производства, глобальных поставок и глобального сотрудничества. Помимо дальнейшего развития своих семи региональных штаб-квартир в Южном Китае, Центральном Китае, Юго-Западном Китае, Северо-Восточном Китае, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии, компания также открыла офисы в Тайбэе и региональные дочерние компании в Сингапуре и Германии, а также создала склады управляемых поставщиком запасов (VMI) для более качественного локализованного обслуживания. Компания также планирует построить склад VMI и открыть дочернюю компанию в Америке.

Технологические инновации, разработка продуктов и модернизированные решения лежат в основе устойчивого роста EVE Energy. В первом квартале 2024 года компания EVE Energy выпустила продукты флагманской серии Mr., включаябатарею Mr. Big и систему Mr. Giant — эффективное, простое и безопасное решение, коренным образом меняющее концепцию системы хранения энергии.

«Учитывая, что расчетная энергоэффективность EVE Energy повышается на 1 %, система увеличит эксплуатационные преимущества клиента на протяжении всего жизненного цикла примерно на 490 000 долларов США», — отметил д-р Юан Диндинг (Yuan Dingding), технический директор EVE Energy.

Решения флагманской серии Mr. могут похвастаться выдающейся эффективностью хранения энергии. В обладающей емкостью элемента 628 Ач батарее Mr. Big используется технология высокоскоростной компоновки третьего поколения, обеспечивающая энергоэффективность 96 %. В системе Mr. Giant используется решение с минимальной интеграцией, первая в мире система накопления энергии с очень большой емкостью и высокоэффективными элементами, а также стандартный 20-футовый контейнер с емкостью до 5 МВтч и эффективностью системы, достигающей 95 %.

При этом запатентованная высокоэффективная технология терморегулирования 3T обеспечивает более равномерную температуру системы, поддерживая колебания температуры на уровне менее 3 °C, и даже может снизить самую высокую температуру на 5 °C. Кроме того, серия включает в себя дополнительные терморегулирующие решения, в том числе уникальные покрытия и интегрированные системы жидкостного охлаждения. Эти исключительные терморегулирующие меры решают проблему батарей большой емкости, выделяющих больше тепла, эффективно устраняя беспокойства клиентов относительно нагрева больших батарей в эпоху емкостей порядка ТВтч.

Это также простое решение, снижающее затраты на установку и техническое обслуживание, которое также высвобождает более ограниченные ресурсы, такие как пространство и земля. На уровне элементов батарей компания EVE Energy сократила количество элементов на 50 %; конструкция контейнера сокращает количество сварных соединений, полос и торцевых пластин наполовину; а также система сократила количество точек сбора информации и количество кабелей на 50 %.

С точки зрения оборудования минималистичный дизайн системы Mr. Giant упрощает монтаж и обслуживание крупномасштабных станций накопления энергии, упрощая обслуживание системы на 50 % и сокращая объем мониторинга при эксплуатации и техническом обслуживании на 50 %, а также реально сокращая количество запасных частей вдвое и экономя усилия при монтаже.

Программное обеспечение системы Mr. Giant включает передовую систему управления информацией, в которой интегрированы алгоритмы ИИ для диагностики неисправностей на облачной платформе и повышения эффективности работы. Кроме того, она поддерживает компоновку систем «спина к спине» и «плечо к плечу», что экономит до 50 % земли при емкости 100 МВтч.

Предлагая сочетание доступности, безопасности и удобства эксплуатации, эта серия идеально подходит для таких сценариев, как крупномасштабное, 4-часовое или более длительное хранение энергии от ветровых и солнечных источников, а также общее или автономное хранение энергии. После выпуска продукт получил высокую оценку клиентов, и на следующие пять лет было собрано предварительных заявок потребителей более чем на 151 ГВтч.

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