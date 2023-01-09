Европейские премьер-лиги: как они устроены. Часть 1: Англия

Английская премьер-лига — сильнейший европейский национальный чемпионат по версии УЕФА. По информации экспертов букмекерской конторы 1хСтавка эта серия, созданная для увеличения прибыли от телетрансляций, является сегодня самым популярным спортивным чемпионатом в мире, а среди прочих футбольных лиг отличается еще и тем, что приносит больше всех прибыли.

Участие в премьер-лиге принимают 20 клубов, каждый из которых встречается с остальными дважды за сезон. За всю двадцатилетнюю историю в чемпионате играло 50 команд, но лишь 7 стали обладателями кубка. «Блэкберн Роверс», «Лестер Сити» и «Ливерпуль» сумели победить только по одному разу, «Арсенал» — трижды, «Челси» — 5 раз, «Манчестер Сити» — 6 раз, а абсолютным триумфатором остается «Манчестер Юнайтед» — 13 побед.

По итогам сезона определится чемпион лиги, а также присуждается награда лучшему игроку. В последние три года лучшими становились футболисты «Манчестер Сити» — бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне (дважды) и защитник из Португалии Рубен Диаш. Звание лучшего бомбардира сезона разделили Мохаммед Салах (Ливерпуль) и Сон Хын Мин (Тоттенхэм Хотспур).

В текущем сезоне Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити» уже успел дважды получить награду Golden Boot Landmark Award за первые 10 и затем 20 голов, забитых в этот период. Десятью и более голами отличились нападающие Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур), Айван Тони (Брентфорд), Александр Митрович (Фулхэм) и Родриго (Лидс Юнайтед).

Болельщики всего мира с нетерпением ожидают матч 14 января, когда встретятся рекордный победитель чемпионата «Манчестер Юнайтед» и клуб, забравший кубок в двух последних сезонах — «Манчестер Сити». По данным портала беттинговой компании 1хСтавка вероятность выигрыша «Манчестер Сити» составляет 54%. Шансы на победу «Манчестер Юнайтед» и на ничью равны: по 23%, но и кэфы высоки — 4.3 и 4.4 соответственно.