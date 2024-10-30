Европейский тур продемонстрировал возможности для бизнеса Шаньси 

Провинция Шаньси продемонстрировала свои инвестиционные и торговые возможности европейскому деловому сообществу в ходе рекламных мероприятий, проведенных в Соединенном Королевстве и Испании.

Мероприятия, проходившие с 7 по 15 октября, были частью большой рекламной кампании под названием «Бренды Шаньси на Шелковом пути» (Shanxi Brands on the Silk Road). Она была направлена на расширение торгового и инвестиционного сотрудничества между Шаньси и странами и регионами, участвующими в Инициативе «Один пояс – один путь».

Мероприятия в Великобритании и Испании включали в себя выставки продукции, произведенной в Шаньси, рекламные акции деловых возможностей Шаньси и инвестиционные мероприятия по поиску партнеров. Официальные лица и представители бизнеса Шаньси также провели переговоры со своими коллегами в Великобритании и Испании об использовании торговых и инвестиционных возможностей.

9 октября 29 компаний из Шаньси, в основном производители активированного угля, фильтрующих устройств, труб, клапанов и насосов, приняли участие в выставках «Качество воздуха и выбросы», «Мониторинг воды, сточных вод и окружающей среды», известных как AQE и WWEM, и проходивших в Национальном выставочном центре в Бирмингеме.

10 октября делегация из Шаньси прибыла в Лондон, где провела мероприятие по содействию торговле и инвестициям для стимулирования сотрудничества между Шаньси и Соединенным Королевством в различных областях.

Данное событие включало мероприятия по популяризации деловой среды Шаньси, промышленной политики и инвестиционных возможностей, а также демонстрацию отраслей и продуктов Шаньси, встречи по поиску партнеров между предприятиями Шаньси и Великобритании.

Делегация также посетила базирующийся в Лондоне Китайско-британский деловой совет (China-Britain Business Council), национальную деловую сеть Великобритании, способствующую торговле и инвестициям с Китаем. Стороны провели переговоры и договорились активизировать обмены и сотрудничество, а также помогать предприятиям развиваться на рынках друг друга.

13 октября делегация Шаньси провела мероприятие по содействию торговле и инвестициям в прибрежном городе Испании Барселоне с целью помочь предприятиям Шаньси найти возможности для сотрудничества со своими испанскими коллегами.

Делегация также провела встречу с Испанской конфедерацией малых и средних предприятий (Spanish Confederation of Small and Medium Enterprises) с целью расширения обменов и сотрудничества между МСП с обеих сторон.

После завершения рекламных мероприятий в Великобритании и Испании многие корпоративные делегаты из Шаньси были едины во мнении, что поездки стали редкой возможностью для расширения бизнеса в этих двух странах, а также по всей Европе.