ФЕДЯ выпустил трек «Мокрый город»

16-летний Федя (Федя Дьяков) записал осенний трек «Мокрый город»

Федя — имя, которое уже запомнилось любителям поп-музыки в стиле «Ласкового мая».

Юный 16-летний исполнитель, очень стремительно поднимается на Олимп российского шоу-бизнеса, радуя публику своим творчеством!

На этот раз Федя презентовал сразу трек и ремикс «Мокрый город».

Мелодичный и душевный трек, под который можно погрустить и потанцевать или создать настроение в путешествии, включив его в автомобиле, написал любимый автор Феди – Сергей Кузнецов.

Федя: «Мы сделали две версии этой Песни. Под разное настроение. Мне кажется, у нас получилось уловить настроение грусти и мечтательности в ремиксе, а в оригинале лёгкости и беззаботности. Писали всё как на одном дыхании»

Инстаграм: https://instagram.com/fedor_dyakov?igshid=1rvijdqudjkmq

ФЕДЯ “Мокрый город”: https://www.youtube.com/watch?v=GtWkAg6K6y0

ФЕДЯ «Мокрый город” Ремикс: https://www.youtube.com/watch?v=GtWkAg6K6y0