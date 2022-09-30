Фестиваль Ильи Кормильцева «Иллюминатор» состоится в большом зале клуба «Glastonberry»

2 октября 2022г. в большом зале клуба «Glastonberry» уже в тринадцатый раз состоится легендарный фестиваль Ильи Кормильцева «Иллюминатор», начало в 17.00, вход и выход свободный!

Участвуют: AMARIA, ВИС ВИТАЛИС, ТОМАС, ОЛЕГ САКМАРОВ, КВЭНДИ, С.О.К., ХУХРЯНСКИЙ, РАЗНУЗДАННЫЕ ВОЛЕЙ, 12 Limbs, 5: 30, Сергей Яковлев (группа «По-живому») + специальные гости.

Илья Кормильцев (26.10.1959 – 04.02.2007г) — один из самых незаурядных людей уходящей эпохи, литератор, философ, переводчик, издатель, нонконформист — сложная и противоречивая личность, оставившая заметный след в истории отечественной культуры. Песни на его стихи исполняли группы Наутилус Помпилиус, Урфин Джюс, Настя, Томас, Егор Белкин и другие музыканты.

4 февраля 2010 года, (в годовщину смерти Ильи), прошёл первый вечер его памяти, приуроченный к открытию памятника на Троекуровском кладбище Москвы. Осенью того же года силами энтузиастов был проведён первый фестиваль «ИЛЛЮМИНАТОР» в особняке купца Носова. Фестиваль было решено проводить ежегодно в сентябрьский вечер близкий ко дню рождения Ильи, и всякий раз он объединял разных музыкантов, на творчество которых повлияли идеи и тексты Кормильцева. Друг Ильи – Александр Коротич художник, дизайнер, разработал логотип, в который включил портрет Ильи, будто бы наблюдающего за нами сквозь иллюминатор с той стороны бытия. Вход на фестиваль бесплатный для всех желающих — и это принципиальная позиция организаторов. С 2010 года фестиваль был проведен уже 12 раз и имеет статус международного.

Миссия фестиваля не ограничивается мемориальной функцией. «В этот вечер вместе собираются те, для кого гражданская позиция, внутренняя свобода и творческое высказывание – не пустые слова, — говорит автор идеи фестиваля, музыкант, композитор Саша Самойленко. – И каждый раз исчезает рампа, отделяющая слушателя от исполнителей. На памятнике Илье высечены строки: «Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки». Мы ежегодно заменяем батарейки, чтобы память о нашем друге не растворилась в пене дней».

В разные годы на фестивале выступали группы «Урфин Джюс», «Настя», Алексей Могилевский, Алеся Маньковская, 7Б, Znакi, «РАБфак», TOMAS band, Ник Рок-н-Ролл & AzZzA, Олег Сакмаров, Kostarev group, Вис Виталис, Резиновый дедушка, Amaria, «Старый приятель», «Рада и терновник», ТРЕСТ, и многие др., за все время существования фестиваля в нем приняли участие более ста музыкальных коллективов, исполнителей и поэтов.

На десятом юбилейном ИЛЛЮМИНАТОР 2019 состоялась премьера фильма «ИЛЬЯ КОРМИЛЬЦЕВ. В поисках цельного человека» студия Андрея Шемякина, снятого при поддержке Министерства Культуры России, на нескольких фестивалях были представлены короткометражные фильмы авторства Виса Виталиса и др.

И в этом году также запланирована интересная программа, в частности, близкий друг и соратник Ильи – Олег Сакмаров, мультинструменталист, ex- участник групп «Аквариум», «Наутилус Помпилиус», ныне – «Сакмаров Бэнда», подготовил премьеру композиции «Анастасия» (этюды к оратории) в стиле эмбиент-хард-фриджаз с участием актера театра «У Никитских ворот» Антона Бельского.

Адрес: клуб Glastonberry, 1-я Дубровская ул., 13А, стр. 1, Москва,

Начало в 17-00