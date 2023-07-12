Фильм SOUND OF FREEDOM («Звук свободы») производства студии Goya Cares выходит в прокат

Компания Goya Cares, являющаяся одним из исполнительных продюсеров нового блокбастера SOUND OF FREEDOM, отмечает огромный успех: компании удалось собрать более двух миллионов зрителей, которые узнали о двух миллионах детей, ставших жертвами торговли людьми во всем мире.

«Тим Баллард, которого играет Джим Кэвизел, спас многих детей, однако он сосредоточиваетмя на миссии по спасению одного ребенка, Росио, что напоминает притчу о заблудшей овце, где Добрый Пастырь оставляет все стадо, чтобы найти одну заблудшую овцу. И это так, ведь жизнь каждого имеет ценность и цель. SOUND OF FREEDOM освещает эту истину», – сказал президент и генеральный директор компании Goya Foods Боб Унануэ, являющийся исполнительным продюсером фильма SOUND OF FREEDOM.

Проект Goya Cares, вдохновленный фильмом THE SOUND OF FREEDOM, – это глобальная инициатива, направленная на борьбу с торговлей детьми и просвещение в области детского психического здоровья. Она объединяет организации, школы и предприятия, чтобы продемонстрировать солидарность и в конечном итоге защитить наиболее уязвимых из нас – наших детей. Партнеры коалиции Goya Cares помогают вернуть, реабилитировать и воссоединить выживших жертв с их семьями, а также повышать осведомленность и предоставлять школам бесплатный доступ к профилактическому образованию, повышающему осознание опасности торговли детьми с помощью образовательного сериала Goya Cares под названием LIGHT. https://www.youtube.com/watch?v=hyyyKcfJRGQ