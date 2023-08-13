Фильмы, сериалы, анимация: акция «Ночь кино» пройдет в Москве 26 августа

Москва
13 августа 2023

Кинопоказы, концерты и лекции пройдут более чем на 120 площадках: в кинотеатрах, культурных центрах, парках, музеях и детских школах искусств.

В Москве пройдет общегородская акция «Ночь кино», в рамках которой на больших экранах покажут лучшие отечественные и зарубежные картины, современные российские сериалы, а также анимационные и короткометражные фильмы. Мероприятие состоится 26 августа, в преддверии Дня российского кино. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

С афишей можно ознакомиться на сайте акции и там же зарегистрироваться на мероприятия.

«В этом году программа “Ночи кино” приурочена к 90-летию со дня рождения режиссера, сценариста и педагога Марка Анатольевича Захарова. Так, на одной из площадок можно будет послушать концерт по мотивам его фильмов и спектаклей. Добрая традиция акции — показы картин, снятых на уникальную пленку формата 35 миллиметров. Их готовят парк “Зарядье”, киностудия “Союзмультфильм” и Музей Москвы», — рассказала Наталья Сергунина.

Кинопоказы, концерты и лекции для посетителей всех возрастов пройдут более чем на 120 площадках: в кинотеатрах, культурных центрах, парках, музеях и детских школах искусств.

Акция начнется с программы «Ночь кино детям». В кинотеатре «Москино» «Космос» в 12:00 начнется праздник, участников которого ждут любимые персонажи, игры, конкурсы и викторины с призами. Всех желающих угостят мороженым. В кинотеатрах «Факел» и «Тула» покажут мультсериал «Дети Арктики», а в кинотеатре «Березка» пройдет сеанс короткометражных отечественных анимационных фильмов.

В кинозалах сети «Москино» и в Новой Третьяковке на улице Крымский Вал в рамках акции представят программу «Открытые границы». Зрители познакомятся с образцами современного кинематографа Перу, Мексики, Аргентины, Венесуэлы и других стран Латинской Америки. Их покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильмы представят известные критики и журналисты.

Для любителей документального кино тоже приготовили несколько картин. В 18:00 в кинотеатре «Спутник» покажут фильм «Великая Отечественная в хронике ТАСС». Зрители увидят ранее не публиковавшиеся кадры, познакомятся с судьбами журналистов и узнают, как сейчас московские школьники с помощью военных фотографий восстанавливают истории жизни и подвигов бойцов. Кроме того, можно будет посмотреть познавательные картины «Мозг. Вторая Вселенная» и «Люди, которые рядом» об уникальных профессиях.

Марафон короткого метра познакомит гостей с лучшими короткометражными фильмами из шорт-листов российских кинофестивалей. Среди них сборник первых работ студентов московских киношкол. Сеансы пройдут в кинотеатре «Москино» «Салют».

Зрителям программы «Не пропустите» покажут телеспектакли и концерты музыкального театра «Геликон-опера»: гала-концерты «Блиц-опера. Сеанс одновременной игры», «Под сказочным небом Геликона» и оперу «Тоска».

Участники акции «Ночь кино» смогут посетить экскурсии. В общественном городском пространстве «Хлебозавод» представят выставку, приуроченную к 20-летию одного из популярных анимационных проектов. Гости кинотеатра «Художественный» услышат рассказ об архитектуре и сохранившемся декоре здания, узнают подробности процесса реставрации. Киностудия «Союзмультфильм» покажет, как и где рождаются анимационные шедевры мирового уровня.

Кроме того, к 100-летию режиссера Леонида Гайдая откроется фотовыставка на Страстном бульваре. Экспозиция посвящена началу творческого пути будущего комедиографа, его армейской службе, первым ролям в Иркутском академическом драматическом театре имени Н.П. Охлопкова, учебе во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С.А. Герасимова, судьбоносным встречам и созданию его самых известных картин. Выставка будет работать с 26 августа по 12 сентября.

Столичные творческие образовательные учреждения предлагают посмотреть картины, созданные их учениками. Например, фильм о подростках «Плохая Таня», снятый в летней кинолаборатории учебного театра-студии «Маски» детской школы искусств «Феникс». Свою кинолабораторию презентуют и в детской школе искусств имени М.А. Балакирева.

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