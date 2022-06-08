Финал Кубка Билли Джин Кинг 2022 года состоится в Глазго

Сегодня Международная федерация тенниса (ITF) объявила о выборе Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) в качестве организатора финала Кубка Билли Джин Кинг 2022 года (Billie Jean King Cup by BNP Paribas). Финал этого крупнейшего международного турнира в женском теннисе пройдет на кортах с твердым покрытием крытого стадиона Emirates Arena в Глазго (Шотландия) с 8 по 13 ноября.

Помимо спортсменок из Великобритании, которая выступает в качестве принимающей страны, за звание чемпионок мира по теннису среди женских команд 2022 года будут бороться лучшие теннисистки Австралии, Бельгии, Канады, Чешской Республики, Италии, Казахстана, Польши, Испании, Словакии, Швейцарии и США.

На первом этапе финала командного чемпионата мира по теннису участницы из 12 стран будут соревноваться в четырех группах по три команды. Команды, занявшие первые места в круговом турнире, встретятся в полуфинале.

Объявляя о решении ITF, президент ITF Дэвид Хэггерти (David Haggerty) сказал: «Мы рады, что игры финала Кубка Билли Джин Кинг 2022 года, спонсором которого выступает французская банковская группа BNP Paribas, пройдет в Глазго. LTA представила очень впечатляющую заявку на проведение турнира в качестве принимающей стороны. У нее имеется удачный опыт проведения в Глазго матчей в рамках Кубка Дэвиса, и мы уверены, что присутствие на играх страстных поклонников тенниса со всего мира создаст особую атмосферу на проводимом в конце сезона чемпионате мира по теннису среди женских команд».

Его поддержала капитан британской команды, заявленной на участие в финале Кубка Билли Джин Кинг, Анна Кеотавонг (Anne Keothavong): «Это фантастическая возможность повысить значимость женского тенниса и привлечь внимание к женскому спорту. Вся наша команда очень рада, что мы будем выступать дома и на протяжении всей недели слышать громкую поддержку своих болельщиков».

Глава LTA Скотт Ллойд (Scott Lloyd) также выступил с заявлением. Он в частности сказал: «Мы неоднократно заявляли о своих планах по увеличению количества крупных соревнований проводимых в Британии в течение года и о повышению значимости тенниса, и я рад, что в этом году в Глазго пройдут финал Кубка Билли Джин Кинг и групповой этап финала Кубка Дэвиса. Первый в истории финал группового командного турнира среди женщин состоялся в Великобритании в 1963 году, и я очень рад, что он вновь пройдет здесь впервые с 1991 года. Его проведение дает нам отличную возможность познакомить с теннисом еще больше людей и создать незабываемые воспоминания, которые, как мы надеемся, станут источником вдохновения для следующего поколения спортсменов».