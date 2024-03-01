Фонд Юрия Лужкова сохраняет и развивает богатейшее наследие, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель

С 1 по 7 марта 2024 года Всемирный Фестиваль молодёжи, местом проведения которого станет территория Олимпийского парка федеральной территории «Сириус», планирует принять 20 тысяч участников из более 180 стран мира.

К участию в Фестивале приглашены российские и иностранные молодые лидеры в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также представители детских организаций и объединений. Программа Фестиваля включает в себя дискуссии и лекции именитых экспертов, выставочную программу, мероприятия культурного обмена, спортивные соревнования и совместные тренировки, добровольческие акции и другие интерактивные форматы.

Фонд Юрия Лужкова станет участником Технологического пространства INTERNATIONAL TECHNOLOGY HUB, организованного в рамках ВФМ Минпромторгом России совместно с Международным фестивалем молодежного научно-технического творчества «От Винта!». На площадке хаба будет создана экосистема для общения и обмена опытом по воплощению в жизнь технологических достижений и идей с целью стимулирования творческой, научной и инновационной активности молодежи.

Директор Фонда Юрия Лужкова Геннадий Теребков расскажет здесь о работе Фонда, направленной на организацию и поддержку образовательных, социокультурных и спортивных инициатив на благо московской и российской молодежи.

Обширная программа ITH представит международному сообществу молодежные инновационные проекты российских и зарубежных участников в авиации, судостроении, транспорте, медицине, увлекательна будет зона искусственного интеллекта и IT технологий. В продолжение многолетнего сотрудничества с фестивалем «От Винта!» здесь же состоится очередное вручение премии им. Ю.М. Лужкова «Молодой инноватор».

Лауреатами премии в размере 250 000 рублей, которая была основана в год 85-летия со дня рождения Юрия Лужкова с целью поддержки новаторской инициативы среди молодежи, ежегодно становятся молодые изобретатели, чья работа признается экспертами и фондом наиболее ценной.

Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова, отмечала: «Юрий Михайлович всегда подчеркивал важность и необходимость взращивать ценнейший для любой страны ресурс – человеческий. Чтобы следовать инновационным путем развития, государству нужны не просто высококвалифицированные специалисты, но молодые и увлеченные творческие люди, обладающие смелостью нестандартно мыслить, искать абсолютно новые решения, охотно осваивать современные технологии. Фонд Юрия Лужкова рад возможности поддерживать молодых инноваторов, внося свой вклад в будущее».

Для развития прогрессивных идей, продолжения добрых начинаний, а также сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель и был создан Фонд Юрия Лужкова.

Деятельность фонда строится по двум основным направлениям: сохранение общественного, политического, литературного, научного наследия Юрия Лужкова, его публикация в том формате, в котором наибольшее количество людей смогут с ним ознакомиться и воспользоваться; и развитие социокультурных инициатив и филантропических начинаний Юрия Лужкова, способствующих укреплению благополучия жителей Москвы и страны, с особым фокусом на образование и вовлечение молодежи.