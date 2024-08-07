Фонд защиты Bitget превысил первоначальные обязательства $300 млн на 35%, несмотря на рыночную волатильность

Bitget, ведущая криптовалютная биржа и Web3-компания, опубликовала обновленные данные Фонда защиты за июль 2024 года. Несмотря на волатильность рынка, фонд обеспечил страховое покрытие, значительно превышающее первоначальные обязательства компании в размере $300 млн, поддерживая среднюю сумму в размере $407 млн в прошлом месяце.

Фонд защиты предназначен для обеспечения сохранности активов пользователей и является важным элементом для обеспечения комплексных мер безопасности. Созданный в декабре 2022 года, Фонд защиты полностью самофинансируется и хранится в общедоступных кошельках, что обеспечивает прозрачность и немедленный доступ при необходимости. Доказательство резервов Bitget, введенное в декабре 2022 года, представляет собой дополнительный уровень защиты и еще больше укрепляет приверженность компании безопасности активов пользователей, поддерживая соотношение резервов не менее 1:1 к активам пользователей.

«Нашим приоритетом является защита активов пользователей в условиях рыночных колебаний и неопределенности. Фонд защиты Bitget — это дополнительный уровень доверия, повышающий безопасность активов наших пользователей. Поддерживая значительный резерв, мы обеспечиваем надежную и безопасную торговую среду», — сказала Грейси Чен, генеральный директор Bitget.

В июле наблюдалась высокая волатильность,что привело к значительным колебаниям при оценке Фонда защиты. Максимальное значение составляло $443 574 608 29-го июля, а минимальное — $363 222 440 8-го июля. Эти колебания напрямую связаны с динамикой цены BTC, максимальная цена которого доходила до отметки $68 242, а минимальная — до $55 880 в те же числа.

Изменения в оценке фонда отражали ценовые тенденции BTC, поскольку баланс BTC оставался неизменным на уровне 6500 BTC. Ежедневные изменения в оценке свидетельствовали о волатильности рынка. Наибольший рост произошел в период с 20 по 21 июля, когда оценка выросла на $3 357 354. Значительное снижение наблюдалось в период с 1 по 2 июля и составило $4 552 172.