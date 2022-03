Формирование предпринимательского мышления – цель детского предпринимательского лагеря ONE! Camp

Москва, 10 марта 2022 – Завершил работу детский предпринимательский лагерь ONE! Camp, работавший для учеников ONE! International School в период зимних каникул. В современной развивающей среде участники ONE! Camp смогли не только отдохнуть и укрепить здоровье, но и попробовали разработать предпринимательские проекты урбанистической направленности. Представленные концепции были высоко оценены Галиной Пивовар, членом экспертного совета по развитию городов России, преподавателем темы развития пространства в МШУ «Сколково» и Марией Котовой, экспертом в области жилой и коммерческой недвижимости.

Предпринимательский зимний лагерь ONE! Camp был открыт на базе технологии обучения предпринимательству, разработанной специалистами ONE! International School. Его особенностью стали разработка участниками лагеря реальных предпринимательских проектов, их оценка экспертами. Эта технология уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент для создания отличных предпринимательских инициатив и повышения мотивации учеников к учебе во всех образовательных учреждениях ONE!.

Темой зимней смены лагеря в этом году стали городские технологии. Эта область находится на стыке цифровизации, урбанизма и дизайна. Ребята разработали проекты для умного города и презентовали их экспертам на питч-сессии. Несмотря на юный возраст, участники представили работы, продемонстрировавшие, что им интересны и близки темы, связанные с дизайном городской среды. В современном мире с каждый годом эти темы становятся все более востребованными.

Для тренировки способности делать презентации проектов на английском языке в лагере каждый день проходили занятия по английскому языку с иностранными и российскими специалистами. Ребята смогли пополнить свой словарный запас и усовершенствовать навыки презентации.

Важной частью лагеря ONE! Camp были творческие занятия, позволившие раскрыть и продемонстрировать таланты многим участникам.

Ну и куда же без спорта – плавание в бассейне, занятия на свежем воздухе и разнообразная спортивно-развлекательная программа помогли участникам запастись зарядом радости, бодрости и отличного настроения на предстоящий триместр.

«Зимние образовательные лагеря обучают детей активным формам отдыха. Также они – интересное и значимое дополнение к школьной основной образовательной программе. Это хорошая платформа для развития soft skiils, формирования созидательного предпринимательского мышления – основного драйвера развития нового мира. Ребята набираются первого предпринимательского опыта, практики, общаются и получают обратную связь от экспертов в новых индустриях, например, урбанистике и дизайне территорий. Мы хотим растить людей, способных менять мир к лучшему. Мир меняют технологии, а технологии, пока еще, создают люди. Большая часть разработанных в лагере проектов была основана на инновационных для нашего времени идеях, высоко оценена экспертами, и это не может не радовать» – прокомментировал Максим Натапов, основатель ONE! International School.

Следующий предпринимательский лагерь ONE! Camp, сочетающий отдых с обучением новым технологиям, запланирован на 2-9 апреля 2022 года.

***

ONE! International School — сеть частных садов и школ, работающая по новому образовательному стандарту ONE!, разработанному специалистами компании в соавторстве с зарубежными методистами. Учебный процесс организован с применением методики международного бакалавриата, финской образовательной модели, имеет глубокое погружение в культуру и практику предпринимательства и адаптирован под ФГОС для школ и садов.

Образовательный стандарт, реализуемый в сети ONE! International School, дает детям не только фундаментальные знания, но и развивает необходимые для современного человека 12 навыков и компетентностей, таких как умение учиться, общественная позиция и гражданское сознание, настойчивость, адаптивность, инициативность, решение проблем и задач, любознательность, коммуникация, кооперация, критическое и креативное мышление и самоорганизация. Практики, развивающие компетентности, интегрированы во все учебные процессы и содержание предметов. В образовательный стандарт ONE! International School помимо обязательных дисциплин уже с 1 класса введен курс предпринимательства.

Миссия ONE! International School: воспитывать нравственных, глобальных, продуктивных и здоровых людей, способных менять мир к лучшему. Мир меняют технологии, а технологии создают люди.

Выпускников ONE! International School готовят к поступлению в ТОП-50 мировых университетов, трудоустройству в ведущие технологические компании России и социальному предпринимательству.

ONE! International School – это 4 детских сада и 2 школы, 2 центра исследования и разработки в России и США, 2 предпринимательских лагеря на курорте Роза Хутор и в Подмосковье и Центр подготовки педагогов с возможностью ежегодного обучения до 1 000 человек. К настоящему времени в рамках Системы воспитано более 3 000 учащихся.

К 2026 году ONE! International Educational Group планирует открыть еще 3 новые собственные школы, запустить глобальный сервис по управлению образовательными учреждениями на базе собственной технологии ONE! Management, а к 2032 году – обучать 10 000 школьников и обеспечить поступление до 3 000 своих выпускников в ведущие мировые университеты, а также устроить 2 000 выпускников на работу в технологические компании России.

Курс предпринимательства ONE! International School – уникальная инновация в сфере образования, позволяющая решить вечный вопрос средних школ: как сделать так, чтобы дети захотели учиться, как создать мотивацию для освоения академических знаний? В ходе курса дети в деятельностном формате разрабатывают реальные проекты, развивая свое предпринимательское, критическое мышление, становясь более самостоятельными, независимыми, пополняя свои портфолио реальными кейсами, занимаясь творчеством, осваивая, как устроен рынок и маркетинг, как можно самому создать свое дело жизни. Эти навыки вместе с академическими знаниями позволяют качественно прожить жизнь, стать автором «своего романа», вовремя профессионально сориентироваться, оперативно подстроиться под быстро меняющуюся экономику, управлять своей жизнью.