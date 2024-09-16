Форум БРИКС «Облачные города» объединит в Москве представителей более 30 стран

Москва
16 сентября 2024

Эксперты обсудят профессии будущего и современные форматы туризма, поговорят о роботизации предприятий, цифровых инструментах в строительстве и многом другом.

18 и 19 сентябряв концертном зале парка «Зарядье» пройдет форум «Облачные города», посвященный будущему мегаполисов БРИКС. К нему присоединятся управленцы, предприниматели, урбанисты, а также представители научного сообщества и общественных организаций более чем из 30 государств.

«Столицу посетят делегации из таких стран, как Китай, Бразилия, Саудовская Аравия, Турция и Казахстан. Участниками деловой программы станут и руководители мегаполисов — Куала-Лумпура, Бангалора, Тегерана, Дохи и других. Вместе они обсудят тенденции развития современных городов. Заодно коллеги увидят лучшие практики Москвы, нашу инфраструктуру и технологические достижения», — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

18 сентября на форуме эксперты обсудят роботизацию предприятий, транспорт будущего и цифровые инструменты в строительстве.

В этот же день пройдет пленарная сессия «Карта будущего. Решения и стратегии городов — лидеров технологического развития». На ней главы городов стран БРИКС расскажут, какие ключевые тренды будут определять развитие мегаполисов.

19 сентября участники обсудят профессии ближайшего будущего, методы внедрения искусственного интеллекта в медиаиндустрии и современные форматы туризма.

Также в завершение форума в «Зарядье» представят рейтинг умных мегаполисов стран БРИКС 2024 года.

Иностранные специалисты помимо пленарных сессий посетят инновационный центр «Сколково», ВДНХ и другие знаковые места столицы.

Кроме того, в рамках мероприятия 18 и 19 сентября пройдет форум «Зеленые города БРИКС», посвященный экологии.

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