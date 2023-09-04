Фотовыставка «Объекты мирового архитектурного наследия» состоится в рамках форума «RE:старт» в Краснодаре

Экспозиция объединит в себе коллективный опыт интеграции «новой» архитектуры в застройку исторического центра в различных мегаполисах мира.

В рамках форума «RE:старт. Лучшие практики девелопмента в историческом центре: развивать, сохраняя», который пройдет 4 октября в Краснодаре, будет организована фотовыставка «Объекты мирового архитектурного наследия».

Как вписать современные проекты в канву исторически сложившегося облика городского пространства? Как вдохнуть «вторую жизнь» и найти новую функцию для недействующих или морально устаревших объектов? Над этими вопросами ломают головы градоначальники и архитектурные сообщества во всем мире: от Нью-Йорка до Москвы, от Сингапура до Баку. У каждого здания – своя концепция и личная история взаимоотношений c историческим наследием городской среды.

В рамках выставки посетители узнают истории таких знаковых и неоднозначных для своего времени объектов, как: КЗ «Зарядье» (арх. С. Кузнецов, Diller Scofidio + Renfro); центр Гейдара Алиева, Баку (арх. Заха Хадид); Сиднейский оперный театр, Сидней (арх. Йорн Утзон); музей Гуггенхе́йма, Бильба́о (арх. Фрэнк Гери); дворец Земледельцев, Казань (арх. Леонид Горник); «Бурдж-Хали́фа», Дубай (арх. Skidmore, Owings & Merrill), отель Marina Bay Sands, Сингапур (арх. Моше Сафди) и многих других

«Цель форума «RE:старт», организатором которого является ГК «БЭЛ Девелопмент» — собрать максимально разнообразный опыт диалога исторической застройки центральных районов и «новой» архитектуры в России и за рубежом. Мы уверены, что мероприятие станет открытой и демократичной площадкой для дискуссий ведущих архитекторов, юристов, представителей администрации Краснодарского края и поможет сформировать альтернативное мнение о будущем градостроительного контекста столицы Кубани», — рассказывает генеральный директор ГК «БЭЛ Девелопмент» Елена Комиссарова.

Также в рамках фотовыставки посетителям будет показан макет многофункционального театрально-концертного комплекса «Континент», который планируют возводить в центре Краснодара. Автор концепции – бюро «Kengo Kuma & Associates».

Справка о компании:

​​Группа компаний «БЭЛ Девелопмент» –– профессиональная девелоперская компания, успешно работающая на рынке с 2002 года. Группа реализует проекты во всех сегментах коммерческой и жилой недвижимости. Генеральный директор «БЭЛ Девелопмент» –– Елена Ивановна Комиссарова.

Диверсифицированный портфель «БЭЛ Девелопмент» составляет более 900 тыс. кв.м недвижимости в 8 регионах России (Москва и Московская область, Нижний Новгород, Краснодарский край и Адыгея, Самара, Калининград, Новосибирск) и странах ближнего зарубежья (Армения, Таджикистан).

Среди реализованных проектов –– отели «Гранд Отель & SPA Родина» в Сочи и Hyatt в Душанбе, элитные апарт-комплексы «Гороховский 12» и «У Патриарших», клубный дом «Долгоруковская 25», реставрация городской усадьбы А.А. Петрово-Соловово-М.А. Шиллер в Москве. В сентябре 2022 года ГК «БЭЛ Девелопмент» завершила строительство элитного комплекса «Маяковский» в центре Новосибирска. Сейчас ведет строительство бизнес-центра на ул. Рашпилевская в Краснодаре и МФК «Спартак» на базе одноименного теннисного стадиона в Калининграде, занимается проектом жилого района Green Apple в Республике Адыгея, реконструкцией стадиона «Труд» в Краснодаре и реализацией других проектов.

Группа специализируется на девелопменте полного цикла и использует современный, инновационный подход на всех этапах реализации проекта –– от оценки площадки до конечного продукта.

Использование современных методов и систем проектирования позволяет воплощать проекты любой сложности и является основой для увеличения рыночной стоимости как отдельных проектов, так и всего портфеля ГК «БЭЛ Девелопмент». Профессиональная команда с высококлассной управленческой, финансово-экономической, юридической и коммерческой экспертизой в девелопменте, опыт fee-девелопмента, а также наличие в Группе собственной управляющей компании (ГК «Мэдокс») и технического заказчика (компания «Верин Вэл») позволяет реализовывать сложные и амбициозные проекты –– от реставрации исторических зданий до комплексного развития территорий.

Деятельность ГК «БЭЛ Девелопмент» соответствует целям устойчивого развития и способствует решению задач в интересах бизнеса и общества. Группа компаний учитывает приоритет социальных ценностей и заботится о создании сбалансированной городской среды в каждом проекте. Проекты «БЭЛ Девелопмент» отмечены высокими наградами и премиями от профессионального строительного сообщества.