Криптовалютная биржа CoinW объявила о запуске нового торгового турнира, в рамках которого пользователи смогут побороться за эксклюзивную PlayStation 5 в дизайне GTA 6, лицензии на долгожданную игру, фирменный мерч и фьючерсные бонусы. Главный принцип акции — чем больше торговый объем, тем выше позиция в рейтинге и шансы на победу.

Турнир объединит любителей криптовалют и трейдинга, предоставив возможность соревноваться за призы в процессе торговли фьючерсами. В акции учитываются операции как с криптовалютными, так и с TradFi-фьючерсами.

Участники будут соревноваться в едином рейтинге, который формируется на основании совокупного торгового объема за период проведения турнира. Чем активнее пользователь торгует, тем выше он может подняться в таблице лидеров.

Главный приз — PlayStation 5 в стиле GTA 6

Победитель турнира, занявший первое место и достигший торгового объема не менее 15 млн долларов, получит эксклюзивную PlayStation 5 в дизайне GTA 6 или денежный эквивалент приза.

Участников, занявших второе и третье места, ждут лицензии GTA 6, фирменный мерч стоимостью до 100 долларов и фьючерсные бонусы по 100 USDT. Для получения наград необходимо достичь торгового объёма от 10 млн и 8 млн долларов соответственно.

Трейдеры, занявшие места с 4-го по 11-е, смогут получить лицензии GTA 6 стоимостью до 100 долларов каждая при достижении торгового объема от 1 млн долларов.

Участники с 12-го по 20-е место получат фьючерсные бонусы по 50 USDT при условии достижения минимального объема торговли в 500 тысяч долларов.

Таким образом, призовые места предусмотрены для 20 участников, выполнивших установленные условия турнира.

Как принять участие в турнире CoinW

Присоединиться к соревнованию могут как новые, так и действующие пользователи криптовалютной биржи.

Новым участникам необходимо зарегистрироваться на CoinW, пройти верификацию личности (KYC), пополнить счёт минимум на 100 USDT и начать торговлю криптовалютными или TradFi-фьючерсами.

Действующим пользователям достаточно войти в свой аккаунт и совершать фьючерсные сделки в период акции. Для получения награды необходимо пройти KYC до подтверждения итоговых результатов.

Победители будут определены по итоговому рейтингу торговых объемов. При этом каждый участник должен выполнить минимальный порог, установленный для соответствующего призового места. Если трейдер не достиг необходимого объема, его награда не передается автоматически следующему участнику рейтинга.

Торгуй, соревнуйся и побеждай вместе с CoinW

Новый турнир CoinW объединяет фьючерсную торговлю и игровую тематику, предлагая трейдерам возможность побороться за призы, вдохновленные одной из самых ожидаемых видеоигр — GTA 6.

Участники смогут следить за своими позициями в рейтинге, увеличивать торговые объемы и конкурировать за главный приз — PlayStation 5 в эксклюзивном оформлении.