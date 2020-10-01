ФПК «Гарант-Инвест» объявила о планах построить в Москве первый «зеленый» многофункциональный комплекс

Москва
1 октября 2020

Как объявила пресс-служба ФПК «Гарант-Инвест», эта девелоперская компания будет применять 62 «зеленые технологии» (к примеру, современные теплоизоляционные материалы с экологической маркировкой, оборудование и материалы  с низким уровнем загрязнения окружающей среды) при строительстве West Mall. Речь идет о первом «зеленом» многофункциональном комплексе, который будет построен этой девелоперской компанией на западе Москвы. Отмечается, что применяемые ФПК «Гарант-Инвест» экологические технологии задают новые стандарты коммерческой недвижимости, а также снижают негативное влияние на городскую среду, расходы на эксплуатацию здания и увеличивают комфорт для жителей. Учитывая усиление функции общественного питания в комплексе (особенно фаст-фуда), Корпорация спроектировала и установит высокотехнологичное оборудование по очистке выбросов, как в канализацию, так и в вентиляцию в непосредственной близости от жилых домов.

На крыше многофункционального комплекса West Mall АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» создаст настоящий парк с природным ландшафтом. Местные жители смогут не только отдыхать в нем, но и заниматься спортом, в частности, пробежками, — сообщает пресс-служба компании.

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