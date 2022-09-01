АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» опубликовала консолидированную финансовую отчетность по МСФО за I полугодие 2022 года.

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года, в этом году посещаемость торговых центров компании сохранилась на прежнем уровне. При этом всего 3,2% достиг уровень вакантности, что значительно меньше средних показателей по столице. Компания сообщает о сохранении 99% существующих арендаторов и заключении договоров с новыми партнерами.

Вместе с тем, нестабильная ситуация не могла не сказаться на операционных показателях деятельности ФПК «Гарант-Инвест». Так, выручка от аренды составила 1,357 млн руб. (-4% в сравнении с показателями аналогичного периода в прошлом году), а показатель EBITDA – 1,340 млн руб. (-6%). Чистые активы компании составили 9,131 млн руб., а стоимость портфеля инвестиционной недвижимости – 27579 млн руб.