ФПК «Гарант-Инвест» почти полностью восстановило арендный доход до показателей 2019 года

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в 2021 г. почти полностью восстановило арендный доход до показателей 2019 г. Об этом сообщило Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА), которое подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BBB-(RU).

По мнению специалистов агентства, в 2022 г. следует ожидать восстановительного роста доходов от аренды. Этому будет способствовать инфляционный рост товарооборота и отложенные индексации. При этом АКРА сообщило об уменьшении в 2021 г. до 2,6% уровня вакантности ТЦ компании.

По прогнозам АКРА, в текущем году на 19% вырастет доход компании от аренды. Также специалисты ожидают, что площади в ТЦ компании будет загружены на высоком уровне.

АКРА считает, что ближайшие год-полтора рейтинг компании останется неизменным, что и обусловило присвоение ей «Стабильного» прогноза.

Иными словами, ФПК «Гарант-Инвест» остается надежным эмитентом облигаций и кредитором.