ФПК «Гарант-Инвест» выступила спонсором конференции «Вызовы регулирования — НАУФОР»

15 июля 2021 г. в рамках конференции «Российский фондовый рынок 2021», прошла онлайн-сессия «Вызовы регулирования», где ФПК «Гарант-Инвест» выступила спонсором.

На конференции обсуждались вопросы:

— Розничный инвестор и его роль на фондовом рынке. Нужны ли ему дополнительные стимулы? Нужен ли ему патернализм? Запрещать или раскрывать информацию? Какие инструменты должны быть доступны неквалифицированным инвесторам? Значение продуктового разнообразия для розничных инвесторов. Насколько обоснована концепция воспитания инвестора простыми финансовыми инструментами?

— Конкуренция на фондовом рынке. Открытая архитектура предложения финансовых инструментов – что нужно сделать для этого? Маркетплейс и кросс-идентификация.

— Как развивать институциональных инвесторов – ПИФ и НПФ? Бурное развитие биржевых фондов — как сделать популярными открытые ПИФ? Готовы ли брокеры предлагать открытые ПИФ?

— Иностранные инвесторы – можно ли рассчитывать на их интерес к российскому финансовому рынку? Налоги, идентификация, что еще препятствует их возвращению?

— IPO – можно ли рассчитывать на возобновление процесса финансирования реального сектора? Достаточна ли глубина рынка? Достаточно ли инвесторов?

В мероприятии приняли участие:

Сергей Швецов, первый зампред Банка России,

Наталья Алымова, старший вице-президент — руководитель блока «Управление благосостоянием», председатель Совета директоров НПФ Сбербанка, Роман Горюнов,

Президент Ассоциации «НП РТС», Игорь Марич, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, член Правления ПАО Московская Биржа, Ирина Кривошеева, председатель Правления, генеральный директор УК «Альфа-Капитал»,

Олег Михасенко, президент-председатель Правления ФГ БКС,

Тимур Турлов, генеральный директор ООО ИК «Фридом финанс»,

Владислав Кочетков, президент-председатель Правления АО ФИНАМ.

Запись трансляции конференции доступна по ссылке: https://youtu.be/RU6Z0V0uIr4