ФПК «Гарант-Инвест» заинтересовала авторов журнала о торговой недвижимости и ритейле Shopping Center Russia

ФПК «Гарант-Инвест» приведена в качестве примера успешного ведения бизнеса в условиях коронавирусных ограничений. Статью о компании опубликовал крупнейший российский журнал Shopping Center Russia (SCR), специализирующийся на вопросах торговой недвижимости и ритейла.

С публикацией можно ознакомиться на веб-сайте издания на двух языках (английском и русском). ФПК «Гарант-Инвест» также опубликовала статью на своем официальном сайте.

Сейчас, на фоне пандемии коронавируса успешным торговым площадкам удается сохранить собственных арендаторов. Лишь в периоды, на которые приходятся жесткие локдауны, они сталкиваются со снижением трафика. Авторы говорят о привлекательности торговых центров в качестве объектов инвестиционных вложений в нынешнее сложное время с учетом изменения поведения покупателей и роста объемов онлайн-торговли.