Поскольку Франция, подобно другим европейским странам, переходит на полностью электронную систему выставления счетов, компания Comarch прошла сертификацию в качестве зарегистрированной частной биллинговой платформы. Отныне эта компания, базирующаяся в Кракове, сможет поддерживать французские предприятия на пилотном этапе перехода на обязательное электронное выставление счетов в 2025 году.

Сертификация в качестве PDP, или зарегистрированной частной платформы (Registered Private Platform), — это официальный статус, присваиваемый электронным биллинговым платформам во Франции, подтверждающий их соответствие нормативным стандартам обработки электронных счетов. Эта сертификация гарантирует, что платформа может безопасно и эффективно обрабатывать электронные счета-фактуры в соответствии с требованиями французского законодательства. Для таких платформ, как Comarch, сертификация в качестве PDP означает их готовность поддерживать предприятия на обязательных этапах перехода на электронную систему выставления счетов, включая предстоящий пилотный период 2025 года и полное внедрение системы к 2026 и 2027 годам.

«Благодаря недавно полученной сертификации в качестве PDP компания Comarch имеет отличные возможности для поддержки перехода предприятий на электронную систему выставления счетов во Франции и за ее пределами. Платформа для электронного биллинга (e-Invoicing) компании Comarch обеспечивает соблюдение требований к электронному выставлению счетов в более чем 60 странах мира. Повышая операционную эффективность, защищая конфиденциальные данные и упрощая процессы выставления счетов, мы продолжаем помогать компаниям во всем мире опережать нормативные изменения», — говорит Рашид Узмин (Rachid Ouzmine), консультант Comarch по электронному документообороту (EDI) и электронныму биллингу (E-Invoicing).

Во Франции электронный биллинг постепенно внедряется во всех отраслях бизнеса в рамках стратегии цифровой трансформации страны. С 2020 года крупные компании и поставщики товаров и услуг для государственного сектора обязаны выставлять и принимать счета в электронном виде через централизованную платформу Chorus Pro.

Теперь требование по электронному биллингу расширяется на компании B2B, начиная с предприятий крупного и среднего бизнеса к 2026 году и заканчивая охватом всех предприятий, независимо от размера, к 2027 году. Целью этого перехода является повышение эффективности, сокращение административных расходов и повышение точности финансовых операций. Предприятия должны соответствовать строгим техническим и юридическим требованиям, включая использование структурированных форматов данных и соблюдение конкретных протоколов подачи данных.

Система призвана оптимизировать процессы выставления счетов, обеспечить более высокую степень прозрачности и соблюдения налогового законодательства.

Компания Comarch поддержит переход Франции на систему электронного биллинга, используя свою платформу, сертифицированную в качестве PDP, для обеспечения бесперебойной электронной обработки счетов. Это решение разработано с учетом нормативных требований и технических стандартов, утвержденных французскими властями, и способствует снижению риска штрафов и минимизации ошибок, связанных с ручными операциями. Благодаря расширенным функциям безопасности оно также способно защищать конфиденциальные финансовые данные. Эта поддержка будет иметь решающее значение для перехода Франции к повсеместному внедрению системы электронного биллинга.