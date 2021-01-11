Франшиза «Старик Хинкалыч» предлагает присоединиться к уже добившейся успеха компании

«Старик Хинкалыч» является одним из лидеров в сегменте формата хинкальных на рынке РФ. Финансовая модель успешно проявила себя в 16 городах на юге, в Центральной части и на севере России. Узнаваемость запатентованного товарного знака, неизменно ассоциирующегося со вкусом, качеством, скоростью приготовления и демократичностью цен.

Особенность сети ресторанов — открытая кухня, где можно увидеть весь процесс создания хинкали с раскаткой тонкого теста и приготовлением самого свежего сочного фарша. Все блюда готовятся по оригинальным грузинским рецептам из натуральных продуктов без секретов от гостей.

Сочный привлекательный концепт построен на личном опыте крымских рестораторов и тщательном маркетинговом анализе успешных моделей. Это позволяет, приобретая франшизу сети «Старик Хинкалыч», даже без опыта в предпринимательстве минимизировать риски при открытии бизнеса и присоединиться к уже добившейся успеха компании.

Инвестиции в открытие ресторана «Старик Хинкалыч» по франшизе составляют 3 миллиона рублей. От договора до первых посетителей — всего 50 дней.



Компания берет на себя решение всех ключевых задач франчайзи:

Информационная и техническая поддержка

Перекрестная реклама

Обновление меню и технологических карт

Контроль качества

Предоставление и обновление маркетинговых материалов

Готовые макеты и обновление брендированной продукции

Согласно условиям договора, в одном небольшом городе возможно открытие хинкальных бренда «Старик Хинкалыч» на условиях эксклюзива только одним предпринимателем. Поэтому успех в 2021 может быть в быстром решении.