Freedom Holding Corp. получила разрешение BRSA на покупку Turkish Bank A.Ş.

Freedom Finansal Hizmetler A.Ş., «дочерняя» компания международного финтеха Freedom Holding Corp., получила разрешение от Агентства по регулированию и надзору за банковской деятельностью (BRSA) и антимонопольного органа на покупку 99,32% акций Turkish Bank A.Ş и создание банка в Турции. После закрытия сделки Freedom Holding Corp. планирует инвестировать порядка $300 млн в развитие банка и экспансию своей экосистемы в Турцию.

Приобретение Turkish Bank A.Ş. — это продолжение стратегии Freedom Holding Corp. по развертыванию собственной цифровой инфраструктуры в регионах присутствия. Ранее Freedom Finansal Hizmetler получила разрешение на открытие в Турции брокерской компании Freedom Yatirim (Freedom Investment Securities Inc.).

«Для Freedom Турция — это стратегический рынок, и мы приходим сюда с четким пониманием того, что хотим построить, — отметил основатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов. — В Казахстане мы уже доказали, что цифровая экосистема может стать частью повседневной жизни людей. Менее чем за два года с момента запуска Freedom SuperApp вырос до 5,67 миллиона пользователей и стал самым быстрорастущим цифровым сервисом страны. Мы соединили финансовые сервисы с передовыми цифровыми продуктами на одной платформе — они органично дополняют и усиливают друг друга. Именно этот опыт мы намерены принести на турецкий рынок, где число потенциальных клиентов может в четыре-пять раз превышать казахстанский. Приобретение банка дает нам фундамент, на котором мы масштабируем уже проверенную модель, а одобрение BRSA стало важным шагом к ее запуску на одном из самых динамичных рынков мира».

Банковский сегмент группы уже представлен на рынке Таджикистана. В ноябре прошлого года Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка разрешило холдингу открыть банк в Грузии. В начале июня Freedom Holding Corp. подал заявку французскому регулятору на получение банковской лицензии. Тимур Турлова отмечал, что планируемый объем инвестиций в развитие цифровой экосистемы в этой стране оценивается в €500 млн.

Запуск банковских и брокерских услуг в Турции позволит Freedom Holding значительно расширить клиентскую базу своей экосистемы, которая уже представлена в 22 странах и объединяет финансовые (банковские, брокерские, страховые) сервисы, lifestyle сегмент и государственные услуги. В целом экосистема Freedom охватывает более 14 млн человек.

Чистая прибыль Freedom Holding за 2026 финансовый год выросла на 101% — до $153,3 млн. Общая выручка холдинга составила $2,19 млрд. С момента листинга компании на NASDAQ в 2019 году этот показатель вырос более чем в 26 раз. Количество клиентов в ключевых для Freedom Holding Corp. направлениях бизнеса — брокерском и банковском — увеличилось с 683 тыс. до 858 тыс. (+26%) и с 2,52 млн до 5,03 млн (+100%) соответственно. В страховом бизнесе число клиентов составило 1,1 млн, клиентская база в прочих сегментах бизнеса достигла аналогичных 1,1 млн (рост на 83% год к году). Совокупные активы холдинга в отчетном периоде составили $13,16 млрд, что на 33% больше показателя на конец предыдущего финансового года ($9,92 млрд).

Рост финансовых показателей и расширение экосистемы способствовали повышению рейтингов «дочерних» компаний, входящих в состав Freedom Holding Corp. В июне 2026 года агентство S&P Global Ratings повысило рейтинги АО «Фридом Финанс», Freedom Finance Еurope Ltd., Freedom Finance Global PLC и АО «Фридом Банк Казахстан» до «BB-», прогноз «Стабильный». Рейтинг Freedom Holding Corp. подтвержден на уровне «В-» со «Стабильным» прогнозом.

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