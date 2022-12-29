Функция сортировки списка есть в редакторе таблиц «Р7-Офис»

Общество
29 декабря 2022

В редакторе таблиц «Р7-Офис» есть функция сортировки списка.

Для того, чтобы настроить сортировку данных, нужно в редакторе таблиц «Р7-Офиса» зайти во вкладку «Данные» и выбрать сортировку в алфавитном порядке от А до Я или от Я до А. Кроме того, можно выбрать функцию «Настраиваемая сортировка», которая позволяет автоматически сортировать данные сверху вниз, слева направо, по вопросам-ответам, а также по значениям, по цвету ячейки и по цвету шрифта.

Российский офисный пакет «Р7-Офис» — кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер. Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях.

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