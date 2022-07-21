Фьючерсная сеточная торговля на BingX: второе дыхание трейдеров в период криптозимы

В марте ведущая платформа для социального трейдинга криптовалют BingX запустила технологию сеточного копи-трейдинга на спотовом рынке (Spot Grid Copy Trading), а теперь сеточная торговля будет работать и на фьючерсах. Новая функция доступна для всех зарегистрированных пользователей, благодаря чему у трейдеров появился более гибкий способ заработка этой криптозимой.

Как следует из названия, фьючерсная сеточная торговля (Futures Grid Trading) сочетает в себе торговлю фьючерсами и по сетке, что может принести прибыль сетки. В свою очередь, сеточная торговля — количественная стратегия, которая автоматизирует покупку и продажу цифровых активов. Ордера размещаются в заданных интервалах времени и в установленном ценовом диапазоне. В результате появляется торговая сетка.

Словно рыболовная сеть, она помогает инвесторам «ловить» прибыль: покупать по низкой цене, а продавать по высокой в период ценовых колебаний. Система гарантирует прибыль всякий раз, когда цена продажи превышает цену покупки, в связи с чем прогнозирование рынка становится излишним. Кроме того, фьючерсная сеточная торговля позволяет трейдерам использовать кредитное плечо для получения максимальной выгоды.

В сравнении с другими платформами, BingX предоставляет пользователям большую гибкость за счет снижения минимальной суммы вложений. Трейдеры могут начать сеточную торговлю фьючерсами с 20 USDT и увидеть, как арбитраж происходит автоматически. Они также могут установить уровень стоп-лосс, чтобы ограничить убыток и сохранить капитал.

«Одна из стратегических целей BingX в этом квартале — усовершенствовать торговую среду для пользователей и трейдеров, а также предложить новые инструменты извлечения прибыли. Мы хотим сделать процесс торговли проще и создать условия для воплощения свежих идей, особенно учитывая текущую ситуацию на рынке», — заявил директор по связям с общественностью и коммуникациям Элвиско Каррингтон.

Новая функция BingX будет доступна как на смартфонах, так и на ПК. Теперь у трейдеров нет необходимости следить за рынком целый день, поскольку платформа гарантирует, что принятые решения будут стратегически обоснованными и рациональными. В целях развития применения интеллектуальных трейдинг-инструментов, BingX планируют запуск кампании, в рамках которой все убытки новых сеточных трейдеров будут покрыты.

Безопасность по-прежнему остается главным приоритетом BingX. С начала второго квартала 2022 года на глобальном крипторынке наблюдается медвежий тренд. Заявление о банкротстве Three Arrows Capital послужило началом образования нисходящей спирали, в которую попали многие криптоинвесторы. Несмотря на тревожащую неустойчивость рынка, BingX остаются верной своей миссии по защите активов пользователей и ни при каких обстоятельствах не допустят их хеджирования в венчурных инвестициях.

BingX непрерывно внедряют лучшие в отрасли передовые функции и услуги для удовлетворения трейдинговых и социальных потребностей своих пользователей. BingX постоянно растет для предоставления пользователям возможностей простого инвестирования и максимизации прибыли.

О Компании

Международная площадка для торговли цифровыми активами, спотами и деривативами BingX.com, основанная в 2018 году, представляет собой ориентированную на пользователя открытую экосистему с интуитивно понятными функциями для социального трейдинга. BingX — это безопасная, надежная и интуитивно понятная площадка для торговли в любых удобных активах (SafeLight, Elongate, Whiteheart или AAVE), которая предоставляет дополнительные возможности в криптовалютной индустрии. Торговля активами, спотами и деривативами производится в ориентированной на пользователя и открытой экосистеме с понятными функциями для социального трейдинга. Новички могут воспользоваться опцией копи-трейдинга и перенять опыт от более чем 3 тысяч профессиональных трейдеров BingX. К настоящему моменту BingX имеет четыре лицензии для операций в регионах стран Евросоюза, США, Канады и островов Океании. BingX — это безопасная, надежная и интуитивно понятная площадка для торговли цифровыми активами.