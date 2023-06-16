GameAbove дарит $1,6 млн Университету Восточного Мичигана на программу кибербезопасности

GameAbove, возглавляемая выпускниками Университета Восточного Мичигана (EMU) благотворительная группа, продвигающая академические и спортивные программы, объявила о намерении подарить 1,6 миллиона долларов Инженерно-технологическому колледжу университета (GACET). Это новое обязательство поможет в реализации инициативы «Кибербезопасность для встроенных систем», расширению предложений в сфере кибербезопасности и Интернета вещей, включая исследования в области кибербезопасности для мобильности и транспортных средств, а также созданию специализированной программы с выдачей сертификата по кибербезопасности, ориентированной как на студентов, так и на профессионалов в сфере бизнеса.

«Нашей целью всегда было сделать, чтобы Инженерно-технологический колледж стал известен как самая передовая программа кибербезопасности в стране, — говорит Кейт Дж. Стоун (Keith J. Stone), председатель GameAbove. — Мы не будем отклоняться от этого стандарта качества. Шаги, предпринимаемые GameAbove, деканом Кату и руководством EMU, включая этот подарок, демонстрируют наше единство и полную решимость предоставлять ресурсы, необходимые для обеспечения устойчивого успеха программы».

Программа по обеспечению кибербезопасности Школы информационной безопасности и прикладных вычислений GACET является одним из самых быстрорастущих крупнейших академических направлений EMU, лидируя по стране в области образования и подготовки специалистов по защите конфиденциальных и персональных данных. Они были одними из первых в США, кто предложил специальность по кибербезопасности и получил аккредитацию ABET (Аккредитационного совета по технике и технологии), а также сертификацию АНБ (Агентства национальной безопасности). Программа предусматривает возможность получения степени бакалавра и магистра, а также гибкого сочетания онлайн-курсов и индивидуальных курсов для удовлетворения спроса на персонализированное обучение, ориентированное на карьерный рост студентов и специалистов.

Имея почти 100% гарантированное трудоустройство, студенты EMU со степенью в области кибербезопасности начинают свою карьеру в таких организациях, как Google, Amazon, Министерство внутренней безопасности США и АНБ. Поиск возможностей для карьерного роста по специальности является важнейшим шагом к успешному трудоустройству выпускников. GameAbove продолжит играть ключевую роль по последующему трудоустройству, связывая студентов, изучающих кибербезопасность, со своей сетью крупных организаций и налаживая партнерские отношения с лидерами отрасли, которые ищут выпускников ведущих программ кибербезопасности в стране.

«Мы благодарны за поддержку со стороны организации выпускников GameAbove, — заявил президент EMU Джеймс Смит (James Smith). — Приверженность и целеустремленность успешных выпускников и решимость GameAbove создавать новые возможности для студентов Университета Восточного Мичигана беспрецедентны. GameAbove продолжает оказывать непосредственное влияние на работу, которую мы делаем для развития образовательных и карьерных возможностей наших студентов, которых в противном случае не существовало бы».

«Кибербезопасность и другие смежные области, включая искусственный интеллект, Интернет вещей и встроенные системы, входят в число наиболее быстрорастущих областей, представляющих интерес для частных лиц, а также государственных и частных работодателей, — заявил декан Инженерно-технологического колледжа GameAbove Мохамад Кату. — Эти области изучения и исследований влияют на нашу жизнь различными способами. Рост числа рабочих мест в этих областях является одним из самых высоких в стране и по всему миру».

«Мы благодарим организацию GameAbove и ее руководство за щедрое и выдающееся партнерство и поддержку. Эта поддержка поможет нам предложить дополнительные программы, расширить доступ к этой важной области за счет предоставления признаваемых сертификатов и улучшения наших исследований, чтобы стать одним из национальных лидеров в этой важной области», — заявил г-н Кату.

GameAbove уже выделила EMU более 28 млн долларов, поддерживая или создавая программы, способствующие инновациям и развитию образования. Эти программы включают в себя повышение квалификации преподавательского состава, предоставление финансовой помощи учащимся и улучшение условий, способствующих успехам студентов и спортсменов в EMU.