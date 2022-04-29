GameChange Solar достигла рубежа в 3 ГВт в Техасе

Компания GameChange Solar сегодня объявила о том, что ее продажи в Техасе (США) превысили 3 гигаватт. Львиную долю продаж в этом штате обеспечили одноосевые солнечные трекеры Genius Tracker™ одинарной портретной конфигурации. Системы GameChange Solar предназначены для использования в сложных условиях, широко распространенных в Техасе, включая экстремальную скорость ветра на побережье и плотную глиняную почву на материке.

Директор по развитию бизнеса GameChange Solar Макс Джонсон (Max Johnson) заявил следующее: «Как для уроженца Техаса для меня большая часть ― обеспечить контроль над такой значительной долей этого рынка, исторически ориентированного на нефть, газ и ветер». Мы будем рады и дальше поставлять наши надежные системы клиентам в Техасе в эпоху перехода к альтернативным источникам энергии».