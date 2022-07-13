GameChange Solar получила заказы на поставку систем Genius Tracker™ для Колумбии

Мир
13 июля 2022

Компания GameChange Solar сегодня объявила о получении заказов на поставку систем Genius Tracker™ мощностью 200 МВт для реализации проектов в Колумбии. Поставка систем началась в этом месяце.

«Мы рады, что нас выбрали для этих трех важных проектов в Колумбии, — заявил директор по развитию международного бизнеса компании GameChange Solar Мерседес Перейра Буэ (Mercedes Pereira Boue). — Мы ожидаем продолжения внушительного роста на ведущих мировых рынках, включая колумбийский рынок, в качестве одного из мировых лидеров по качеству в сегменте одноосных трекеров. Мы усердно работаем, чтобы предоставлять нашим клиентам превосходную поддержку и обучение на местах с тем, чтобы они могли эффективно устанавливать и использовать нашу надежную и оптимизированную систему Genius Tracker™».

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